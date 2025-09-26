Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αρχικά ευρήματα ExxonMobil δείχνουν αποθέματα 8-9 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε Πήγασο και Γλαύκο στη κυπριακή ΑΟΖ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ενθαρρυντικά δεδομένα για κυπριακή ΑΟΖ – Η ExxonMobil ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης, στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, στη Νέα Υόρκη, ο Εκπρόσωπος ερωτηθείς είπε ότι «ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση, όπου ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil κ. Τζον Άρντιλ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αρχικά ευρήματα της τελευταίας γεώτρησης στο ΄Πήγασος’. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους, συνδυαστικά με το ΄Γλαύκος΄, η ποσότητα του φυσικού αερίου, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, μπορεί να ανέρχεται σε 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

Αυτά είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Άρντιλ  αφενός την ικανοποίηση του για τη μέχρι στιγμής συνεργασία με την εταιρεία και για τη δραστηριοποίηση της στην κυπριακή ΑΟΖ και αφετέρου το μήνυμα από πλευράς της Κυπριακής Κυβέρνησης ως προς την επίσπευση, το συντομότερο δυνατόν, της εξόρυξης, για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, με πρώτιστο στόχο, ασφαλώς, τη θετική επίδραση προς το ενεργειακό κόστος για τους Κύπριους καταναλωτές.

Τα νέα είναι θετικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ – η ExxonMobil είναι από τις πρώτες εξ αυτών – είναι εταιρείες παγκόσμιοι κολοσσοί που η παρουσία τους αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυπριακή ΑΟΖ».

Σε ερώτηση αν η εταιρεία ενημέρωσε πώς θα κινηθεί ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω ποσότητες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «βεβαίως, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και οι επόμενες, πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας με χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα τεθούν ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί - θα το επαναλάβω διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις κατηγορηματικός - ως προς την υλοποίηση αυτού του ενεργειακού σχεδιασμού, να γίνει στη βάση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων». 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟEXXON MOBIL

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα