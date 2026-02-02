Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άλμα 8% στο λιανικό εμπόριο το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 7,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Μεγάλη αύξηση παρουσίασε το 2025 ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 7,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Το 2024 η ετήσια αύξηση ήταν 4,5%.

Ο τζίρος για υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα σημείωσε αύξηση 14,5% σε σχέση με το 2024.

Αύξηση 14,3% σημειώθηκε στο τζίρο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα ενώ διψήφια ήταν η αύξηση (11,7%) στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Στα καύσιμα κίνησης η αύξηση ήταν 3,1%.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2025, η αύξηση έφθασε το 8,9%.

