Μόνο μέσω TFA η δήλωση και πληρωμή φόρου για πληρωμές σε κάτοικους εξωτερικού, λέει το Τμήμα Φορολογίας

Η υποβολή της Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφοράς ΓεΣΥ (Deducted at source – DAS) και οι αντίστοιχες πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος Tax For All (TFA), αναφέρει το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002), όπως έχει τροποποιηθεί, οποιοδήποτε πρόσωπο συνάπτει σύμβαση με οποιοδήποτε άτομο, το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, ή με οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία δεν επιδίδεται στη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης στη Δημοκρατία, σε σχέση με δοσοληψίες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 21, 22, 23 και 23Α του πιο πάνω νόμου, οφείλει να παρακρατεί και να καταβάλλει στον Έφορο Φορολογίας Φόρο Εισοδήματος ή/και Εισφορά ΓεΣΥ σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 19 του περί ΓεΣΥ Νόμου (89(Ι)/2001).

Προσθέτει ότι τα άρθρα 21, 22, 23 και 23Α πιο πάνω περιλαμβάνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, μισθώματα ταινιών, κέρδη επαγγελματιών καλλιτεχνών και εκμετάλλευση υφαλοκρηπίδας.

Το Τμήμα αναφέρει ότι για το έτος 2025 οι προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων DAS για τους μήνες Ιούλιο – Νοέμβριο 2025 είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2025 και για τον Δεκέμβριο του 2025 είναι 31η Ιανουαρίου του 2026.

Προσθέτει ότι για την υποβολή της Δήλωσης DAS μέσω του συστήματος TFA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον Ενημερωτικό Οδηγό.

Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι με την έναρξη υποβολής της Δήλωσης DAS μέσω TFA ισχύει η κατάργηση του εντύπου Τ.Φ.11 ετ. 2019, η υποβολή της Δήλωσης DAS μέσω του συστήματος TFA το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εντός του οποίου προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης Φόρου ή/και Εισφοράς ΓεΣΥ και η πληρωμή παρακράτησης Φόρου ή/και Εισφοράς ΓεΣΥ αποκλειστικά μέσω TFA, αφού προηγηθεί η υποβολή της Δήλωσης DAS.

Αναφέρει επίσης ότι οι πληρωμές με κώδικες 310 & 710 μέσω της Φορολογικής Πύλης (Tax Portal) έχουν καταργηθεί και «ως εκ τούτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πληρωμή των πιο πάνω οφειλών ο αριθμός αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη που πιθανόν να έχετε στην κατοχή σας».

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση, εκ μέρους των διοργανωτών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, να ενημερώνουν σχετικά τον Έφορο Φορολογίας το αργότερο έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή της καλλιτεχνικής εκδήλωσης (έντυπο Τ.Φ. 2007).

