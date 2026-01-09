Πρώτη δήλωση Προέδρου Χριστοδουλίδη για το βίντεο: «Όποιος κατέχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές»

«Προκαλώ οποιοδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ και αφήνει σκιές για χρηματοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Θα το επαναλάβω και σήμερα», πρόσθεσε, «σε κανένα δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ακολούθως είπε ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα και θα τη συνεχίσω διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας». Πρόσθεσε δε ότι «μέσα στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων, οι εταιρείες που έρχονται πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το κράτος και το κάνουν στους τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».

