Κρίσιμη Δευτέρα για την ΑΤΑ: Ραντεβού Χριστοδουλίδη με συνδικαλιστές στις 19:00 - «Έρχεται αναθεώρηση κατώτατου μισθού», λέει ο Μάτσας (ηχητικό)

Στις 19:00 σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση πλαισίου για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Χθες βράδυ, ο Πρόεδρος είχε συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν το πλαίσιο για την ΑΤΑ, η Φορολογική Μεταρρύθμιση και γενικότερα θέματα οικονομίας.

Ο Δρ. Ανδρέας Μάτσας, Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, σχολίασε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 πως «η ενημέρωσή μας ήρθε αργά χθες το βράδυ, μετά τη συνάντηση με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Υπήρχε όμως ένδειξη ότι ο Πρόεδρος θα επιχειρούσε να προχωρήσει το θέμα της ΑΤΑ».

Σχετικά με την ΑΤΑ, ο κ. Μάτσας εξήγησε ότι η πλήρης αποκατάσταση του θεσμού θα γίνει σταδιακά σε τρεις χρονικές περιόδους και ότι έχει τεθεί ένα όριο ασφαλείας 4% για τον πληθωρισμό, ώστε να αποφεύγονται ακραίες επιπτώσεις. Τόνισε επίσης ότι η ΑΤΑ θα ενσωματωθεί στον κατώτατο μισθό, επισημαίνοντας ότι «η κλιμακωτή ΑΤΑ έχει φύγει από το τραπέζι, γιατί αποδομεί τον ίδιο τον θεσμό».

Ο κ. Μάτσας επεσήμανε ότι η νέα ρύθμιση αφορά περίπου 55.000 εργαζόμενους και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επέκταση της ΑΤΑ ώστε να καλύψει όλους τους εργαζόμενους. Πρόσθεσε ότι η ΑΤΑ αποδίδεται αναλογικά με τις ώρες εργασίας, ώστε να διατηρείται η αγοραστική δύναμη χωρίς αδικίες που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ερωτηθείς για το αν αξίζει ο κόπος όλων αυτών των διαπραγματεύσεων, ο κ. Μάτσας υπογράμμισε ότι «η προσπάθεια από την πρώτη στιγμή ήταν η διασφάλιση και η πλήρης επαναφορά του θεσμού, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε σταθερά και χωρίς αποδομήσεις. Το επόμενο στάδιο, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, θα είναι εξίσου σημαντικό και σύνθετο».

Ο κ. Μάτσας ανέφερε ακόμη ότι αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τον κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό, η οποία θα επηρεάσει τη ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων και την επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε στην πλατφόρμα «Χ» ότι «σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής μεταξύ Υπουργών, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, διαμορφώθηκε πλαίσιο συγκλίσεων για τον διάλογο γύρω από την ΑΤΑ, το οποίο έγινε καταρχήν αποδεκτό από τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων».

Σημειώνεται ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις προγραμματίζουν κοινή συνάντηση την Τετάρτη για τη λήψη της τελικής τους απόφασης, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τους συνδικαλιστές τη Δευτέρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάλογος και να καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες.

Τι έγινε το βράδυ της Κυριακής

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με όσα έγραψε η Γεωργία Χαννή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε το βράδυ της Κυριακής με τους προέδρους της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, Γιώργο Παντελίδη και Σταύρο Σταύρου ενώ σήμερα στις 19:00 θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των συντεχνιών.

Όπως έγραψε ο «Π», στην πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής έχει σημειωθεί πρόοδος επί των συγκλίσεων που αφορούν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που κατέθεσε η κυβέρνηση και δύο είναι τα βασικά αγκάθια που παραμένουν:

Το πρώτο είναι η διεκδίκηση των συντεχνιών για ετήσιο υπολογισμό και απόδοση της ΑΤΑ στην αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, αντί διετίας που φαίνεται να προκρίνουν οι εργοδότες.

Δεύτερος σκόπελος είναι το ύψος των φοροαπαλλαγών προς τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, υπάρχει χάσμα καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει ποσοστό 15% αντί 50% που ήταν η αρχική πρόνοια στο πλαίσιο.

Στη συνάντηση της Κυριακής, φαίνεται να δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις επί του θέματος των φοροαπαλλαγών στο πλαίσιο και της δρομολογούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης.