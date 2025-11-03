«ΑΤΑ για όλους»: Η ΠΕΟ θέτει τους όρους πριν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο (ηχητικό)

Σε σημερινή της παρέμβαση στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον Πολίτη 107,6 και 97,6, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τόνισε ότι το ζήτημα της ΑΤΑ δεν είναι καινούργιο για την Οργάνωση. Όπως εξήγησε, «το γεγονός πως από τη μία υπογράφονται συμβάσεις που δεν εφαρμόζονται και από την άλλη έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν συλλογικές συμβάσεις, έχει οδηγήσει, και η ΑΤΑ, όπως και άλλα ωφελήματα, όπως ο 13ος μισθός, να μην τα απολαμβάνουν καθολικά οι εργαζόμενοι».

Η ίδια σημείωσε ότι η προσπάθεια για συμφωνία της ΑΤΑ ξεκίνησε το 2022 και ότι η φιλοσοφία της ΑΤΑ για όλους ήταν πάντα στην «προμετωπίδα» της ΠΕΟ. «Ένας λόγος που σήμερα δεν έχουμε συμφωνία είναι γιατί θεωρούμε ότι η συμφωνία που θα έχουμε για την ΑΤΑ πρέπει από τη μία να αποκαθιστά την ΑΤΑ στο 100% και από την άλλη να θέτει τις βάσεις για να καλύψουμε με ΑΤΑ όλους τους εργαζόμενους», ανέφερε.

Η Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι το πρώτο αναγκαίο βήμα είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και πρόσθεσε ότι «από εκεί και πέρα, για μας το θέμα δεν θα κλείσει η ΑΤΑ για όλους. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα ωφελήματα πρέπει να τα απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι». Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να θέσει συγκεκριμένο πλαίσιο και μέτρα για τη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων, υπενθυμίζοντας ότι «είναι και υποχρέωση που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία».

Σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους εργοδότες, η ΓΓ της ΠΕΟ επισήμανε ότι «το κλειδί για να κλείσει η συμφωνία θα είναι να δεχθούν οι εργοδότες αυτό το πλαίσιο». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΠΕΟ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους στόχους της, ενώ επανέλαβε ότι κάθε συμφωνία για την ΑΤΑ θα πρέπει να συνοδεύεται από υποστηρικτική νομοθεσία ώστε να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους.

Η Χαραλάμπους κατέληξε ότι η ΠΕΟ παραμένει ανοικτή σε συμβιβασμούς, αλλά πάντα με σεβασμό στη φιλοσοφία της ΑΤΑ και στη βασική αρχή της καθολικής εφαρμογής της: «Θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις για να πάμε στην ΑΤΑ για όλους».

Υπενθυμίζεται ότι στις 19:00 σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση πλαισίου για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

