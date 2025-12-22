Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπολείμματα ανακύκλωσης – Το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού αρνήθηκε τις παραλαβές

Εδώ και περίπου δύο μήνες το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού δεν παραλαμβάνει τα υπολείμματα ανακύκλωσης που συλλέγει η Green Dot από τις οικίες και καταλήγουν στη νέα της μονάδα στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα διάθεσης αυτών των υλικών, τα οποία υπολογίζονται στο 30% ανά σακούλα ανακύκλωσης PMD (πλαστικά, μεταλλικά, χαρτόνια ποτών). Πρόκειται για αντικείμενα που λανθασμένα τοποθετούνται από πολίτες στις σακούλες για PMD που συλλέγει η εταιρεία, ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος στην Green Dot, πρέπει να καταλήγουν στον κλίβανο τσιμέντου στο Βασιλικό για ανάκτηση ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφόρηση, ο λόγος άρνησης παραλαβής είναι ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, από εύφλεκτα υλικά, όπως μπαταρίες αυτοκινήτου και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εντοπίστηκαν σε υπολείμματα ανακύκλωσης, που έφτασαν το τελευταίο διάστημα στον κλίβανο τσιμέντου μέσω σακουλών της Green Dot, θέτοντας σε κίνδυνο το προσωπικό στο τσιμεντοποιείο.

Άρνηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος για αλλαγή στους όρους

Όπως πληροφορείται ο «Π», το αποτέλεσμα ήταν η Green Dot να ζητήσει από το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλαγή των όρων που της είχε επιβάλει και ίσχυαν μέχρι σήμερα, ώστε τα υπολείμματα από τα υλικά ανακύκλωσης να καταλήγουν στις ΟΕΔΑ, με το επιχείρημα ότι αν δεν τα τοποθετούσαν οι καταναλωτές στις σακούλες της Green Dot, θα τα έβαζαν σε σακούλες απορριμμάτων που καταλήγουν στις ΟΕΔΑ. Ωστόσο αυτή η επιλογή θα επιβάρυνε τις μονάδες και θα αύξανε τις ποσότητες ταφής, δεδομένου ότι σήμερα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων που καταλήγουν σε αυτές θάβεται, λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Από την πλευρά του το Τμήμα Περιβάλλοντος διά της αναπληρώτριας διευθύντριας, Έλενας Στυλιανοπούλου, αρνήθηκε ρητά, διαμηνύοντας ότι ο στόχος είναι να συνεχιστεί ο όρος που έθεσε το Τμήμα στην Green Dot. H ίδια επισκέφτηκε τη μονάδα της Green Dot στη Λεμεσό και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι το πρόβλημα. Πλέον έχουν δημιουργηθεί σωροί από τα μη ανακυκλώσιμα υλικά στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Δέσμευση για καλύτερη διαλογή

Στο τέλος, η Green Dot υποχρεώθηκε να δεσμευτεί έναντι του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού ότι θα κάνει καλύτερη διαλογή, ώστε να μη φτάνουν στον κλίβανο τσιμέντου υλικά που δημιουργούν πιθανότητα για πρόκληση πυρκαγιάς. Ωστόσο οι σωροί των μη ανακυκλώσιμων θα συνεχίζουν τις επόμενες μέρες να αυξάνονται, διότι, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου οι κλίβανοι στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού τίθενται εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης. Συνεπώς μετά τις 7 Ιανουαρίου αναμένεται να αλλάξει η εικόνα.

Μέχρι στιγμής συγκεντρώθηκαν περίπου 80 τόνοι υπολειμμάτων ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Green Dot.