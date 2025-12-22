Ένταλμα σύλληψης για τον οδηγό βαν που παρέσυρε την 71χρονη Σύλβια

Δικαστικό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εναντίον του 64χρονου οδηγού του βαν που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2025, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην περιοχή Σκαρίνου.

Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας και της αμελούς οδήγησης, ενώ η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στη Σκαρίνου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 64χρονος Ελληνοκύπριος, ιδιωτικός υπάλληλος από τη Λευκωσία, ενώ οδηγούσε βαν στον αυτοκινητόδρομο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε κρίσιμα τη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς, ηλικίας 71 ετών, από τη Λεμεσό.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου και φέρεται να προσπαθούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού, όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.

Η Σύλβια Τζιόουνς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπέκυψε στα τραύματά της στις 11:50.

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα νάρκοτεστ και αλκοτέστ στα οποία υποβλήθηκε ο 64χρονος οδηγός του βαν.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.