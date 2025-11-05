Σοβαρά προβλήματα προμήθειας βασικών προϊόντων λόγω απεργίας Μεταφορέων Α', λένε οι προμηθευτές

O Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης (ΣΠΠΕΚ) αναφέρει ότι λόγω της απεργίας Μεταφορέων Α', οι προμηθευτές, αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα προμήθειας βασικών προϊόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά, την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και την κοινωνική ισορροπία.

Με επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ο ΣΠΠΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών, να ενεργοποιήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση ουσιαστικό διάλογο με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και να μεσολαβήσουν ώστε να αρθεί η απεργία το ταχύτερο.

Καλούν, επίσης, τη Eurogate, να παραμείνει σε ετοιμότητα για διάλογο αλλά και να διασφαλίσει σχέδιο συνέχειας της λειτουργίας του τερματικού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και τον Σύνδεσμο Οδηγών/Μεταφορέων, να αναστείλει την απεργία και να συμμετάσχει υπεύθυνα στον διάλογο, αναγνωρίζοντας ότι η παράταση της κινητοποίησης υπονομεύει εντέλει και τα δίκαια αιτήματά του. Ακόμα, καλούν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες και οι κανονισμοί που αφορούν τις μεταφορές και τις λιμενικές υποδομές εφαρμόζονται με τρόπο που να προλαμβάνει αντίστοιχες κρίσεις στο μέλλον.

Ο Σύνδεσμος διατυπώνει τη θέση πως η όποια διεκδίκηση εργασιακών ή τεχνικών ζητημάτων είναι απολύτως σεβαστή, όμως η επιλογή της απεργίας σε κρίσιμες υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας (λιμάνια, μεταφορές κ.λπ.) αποτελεί σοβαρό πλήγμα στο κοινό καλό, στην επιχειρηματικότητα, στην αγορά και τελικώς στον καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η αγορά βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο προετοιμασίας για την εορταστική περίοδο και η απεργία πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της Κύπρου ως εμπορικού κόμβου.

Προσθέτει ότι η Eurogate, διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού στο Λιμάνι Λεμεσού, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή εμπορευματοκιβωτίων εάν συνεχιστεί η απεργία.

Ο ΣΠΠΕΚ δηλώνει ότι στηρίζει πλήρως τη θέση που εξέφρασε το ΚΕΒΕ, το οποίο προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα από την επ’ αόριστον απεργία και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση.

Ο ΣΠΠΕΚ αφού υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης δεν έχει περιθώριο για καθυστερήσεις ή “διακοπές” αναφέρει ότι αναμένει θετικές εξελίξεις άμεσα και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία των γεγονότων, "έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία των μελών μας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς".

