Ο Αβέρωφ διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Χασαπόπουλου: «Ο τόπος χρειάζεται έναν στιβαρό ΔΗΣΥ»

Τα περί στήριξης του κόμματος ΑΛΜΑ διαψεύδει ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Ανδρέα Χασαπόπουλου ως "ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες".
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα, Χ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρει τα εξής:
"Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις.
Σε αυτές τις συνθήκες ο τόπος μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε έναν δυναμικό και στιβαρό Δημοκρατικό Συναγερμό.
Μακριά από περισπασμούς, θα κρατήσουμε πρωτοπόρο το κόμμα μας - και εγώ προσωπικά θα συνεχίσω όπως πάντα, να αφιερώνω όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες, που προφανώς κατηγορηματικά διαψεύδω, δεν θα μας αποπροσανατολίσουν".
Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος είπε πως "ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μου εκμυστηρεύτηκε ότι το κίνημα ΑΛΜΑ θα πάει καλά, διότι μας υποστηρίζει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου επειδή θέλει να κάνει ζημιά της Αννίτας Δημητρίου ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο κόμμα".
