Stop στον αθέμιτο ανταγωνισμό για αγορές από Shein, Temu (ηχητικό)

Η απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς σε όλα τα δέματα από Shein, Temu, έχει ως στόχο να εξισορροπηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίσταται προς τις εταιρείες οι οποίες ενεργούν στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά, ο εκπρόσωπος του τμήματος τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της τελωνειακής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2023 «και στα πλαίσια του να προσαρμοστούν τα τελωνεία στα νέα δεδομένα του εμπορίου λόγω της εξαιρετικά μεγάλης αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου με αυτού του τύπου της πλατφόρμες».

Όσον αφορά το ύψος των δασμών, ανέφερε ότι εξαρτάται από το είδος του εμπορεύματος και ανέρχεται από 1% μέχρι και 10% ίσως 15% σε ορισμένες περιπτώσεις. «Οπότε δεν θα επιφέρει δραματική αύξηση στις τιμές που θα πληρώνει ο καταναλωτής», σημείωσε.

Θα φέρει όμως, τόνισε, ουσιαστικά μια εξισορρόπηση του κόστους των εταιρειών οι οποίες εισάγουν αυτά τα προϊόντα στην ΕΕ.

Ακούστε εδώ την παρέμβαση του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Δεύτερη Ματιά