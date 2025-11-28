Προετοιμασία επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ συζήτησαν Κεραυνός-ΓΓ Κομισιόν

Θέματα που άπτονται της προετοιμασίας της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ συζήτησε την Παρασκευή Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ilze Juhansone, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες της Προεδρίας που αφορούν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 2028-2034, τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και το θέμα της Ενοποίησης των Κεφαλαιαγορών.

Προστίθεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Κύπρος θα εργαστεί παραγωγικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας της ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στην πρόοδο των σημαντικών αυτών φακέλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ