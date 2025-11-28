Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προετοιμασία επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ συζήτησαν Κεραυνός-ΓΓ Κομισιόν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Κύπρος θα εργαστεί παραγωγικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας της.

Θέματα που άπτονται της προετοιμασίας της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ συζήτησε την Παρασκευή Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ilze Juhansone, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες της Προεδρίας που αφορούν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 2028-2034, τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και το θέμα της Ενοποίησης των Κεφαλαιαγορών.

Προστίθεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Κύπρος θα εργαστεί παραγωγικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας της ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στην πρόοδο των σημαντικών αυτών φακέλων. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα