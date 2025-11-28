Οι επιχειρηματίες της πόλης μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανέφερε ο Παναγίδης στη ΓΣ του ΕΒΕ Λάρνακας

Κράτος, τοπικές Αρχές και επιχειρηματική κοινότητα εργάζονται με κοινό όραμα την μετάβαση της Λάρνακας σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, με μια τοπική οικονομία πράσινη, ψηφιακή και ανταγωνιστική, ανέφερε χθες, Πέμπτη ο Μάριος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σε χαιρετισμό του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Λάρνακας, ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι «σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, ενεργειακής αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων, οι επιχειρηματίες της Λάρνακας αποδεικνύουν καθημερινά ότι διαθέτουν την ικανότητα να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες».

Πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια, η επαρχία Λάρνακας προσελκύει σημαντικές επενδύσεις, με το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων να εξελίσσεται σε κορυφαίο αναδυόμενο επενδυτικό πόλο της χώρας μας, με έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται στα σκαριά. Κράτος, Τοπικές Αρχές και επιχειρηματική κοινότητα εργαζόμαστε με κοινό όραμα την μετάβαση της Λάρνακας σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, με μια τοπική οικονομία πράσινη, ψηφιακή και ανταγωνιστική».

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση της κρατικής γης στη περιοχή των πρώην διυλιστηρίων, ο κ. Παναγίδης είπε πως «η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευση Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ) προχωρά με την αποξήλωση των εναπομεινασών εγκαταστάσεων, την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την απορρύπανση των ιδιόκτητων τεμαχίων που διαθέτει στην περιοχή. Το Υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, παρακολουθεί στενά τις εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027 με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου» είπε.

Πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση, και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, γνωρίζει σε βάθος τις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και αναγνωρίζουμε τον κομβικό της ρόλο στην κοινωνία. Γι’ αυτό και στεκόμαστε δίπλα σας, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών και προγραμμάτων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την κυκλική οικονομία, τη μεταποίηση και την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Παναγίδης αναφέρθηκε και στα στοχευμένα Σχέδια Χορηγιών για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, ύψους 363 εκατομμυρίων ευρώ, που εξασφαλίσαμε μέσω του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» από τα οποία τα 101 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε διάφορες δράσεις.

Παράλληλα, συνέχισε «βασική μας προτεραιότητα στο Υπουργείο αποτελεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των Βιομηχανικών Περιοχών που διαχειριζόμαστε παγκύπρια. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, τα Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους Βιομηχάνων, για να υλοποιούμε έργα υποδομής, να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα των περιοχών και να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων».

Σημείωσε ακόμα ότι «το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου, καθώς και στην προώθηση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν στο Υπουργείο δύο βασικές υπηρεσίες το Κέντρο Εξυπηρέτησης Εταιρειών, που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για Κύπριους και ξένους επενδυτές, και το Export Helpdesk, που διευκολύνει συνεργασίες με ξένους εισαγωγείς μέσω των Εμπορικών Κέντρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό».

Ανέφερε επίσης ότι «παράλληλα, αξιοποιούμε τα Εμπορικά μας Κέντρα, για να υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για διείσδυση σε ξένες αγορές, όπως συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, γευσιγνωσίες, προωθητικές ενέργειες και σχέδια χορηγιών. Οι προσπάθειες αυτές ενισχύουν τις πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αποδίδουν εντυπωσιακά αποτελέσματα».

Αναφερόμενος στο αυξημένο κόστος ενέργειας, ο κ. Παναγίδης είπε πως «η Κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού και επενδύσεις από Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε νέες μονάδες και έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ακόμα προχωρά σε απλοποίηση αδειοδοτήσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, λειτουργία Υπηρεσίας Ενιαίας Εξυπηρέτησης, καθώς και διαδικτυακής πλατφόρμας ταχείας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενεργειακή απόδοση σε επιχειρήσεις και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας».

Επίσης, συνέχισε η Κυβέρνηση προχωρά στην «προώθηση πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων για πράσινες επενδύσεις, και στη μελέτη για δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης και συστήματος «On-Bill Scheme» για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης».

Ο κ. Παναγίδης είπε ακόμα ότι «η πορεία της Λάρνακας προς μια τοπική οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στη δουλειά και τις πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών. Με συντονισμένη δράση, στρατηγική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και επενδύσεις στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ψηφιακή και την πράσινη ανάπτυξη, οι κοινές μας προσπάθειες θα αποδώσουν, αναδεικνύοντας την επαρχία Λάρνακας σε ισχυρό μοχλό προόδου και σε παράδειγμα επιτυχίας για ολόκληρη την Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ