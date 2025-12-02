Λάρνακα: Έντονο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου

Η αξιοποίηση χώρων στο παλιό αεροδρόμιο μετατρέπει σιγά-σιγά τη Λάρνακα σε κέντρο εξυπηρέτησης εταιρειών αερομεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολλαπλά οφέλη για την πόλη. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε εκτενώς ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας Νάκης Αντωνίου, μιλώντας κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση του ΕΒΕΛ. Όπως είπε, η αξιοποίηση χώρων του παλαιού αεροδρομίου προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ήδη βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα, αφού, όπως εξήγησε, σημαντικές εταιρείες αερομεταφορών επιλέγουν τον παλιό αερολιμένα για τη βάση τους. Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε ονομαστικά στις εταιρείες Bird Aviation και UAMCO, οι οποίες με την παρουσία τους στην πόλη δημιουργούν νέες προοπτικές στον τομέα των αερομεταφορών, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους του Επιμελητηρίου Λάρνακας την τελευταία διετία. «Η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε χώρους του παλιού αερολιμένα της πόλης μας, όπως η συντήρηση, η επιδιόρθωση και η τεχνική εξυπηρέτηση αεροσκαφών, καθιστούν την Λάρνακα στρατηγικό κέντρο εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο Νάκης Αντωνίου, προσθέτοντας πως υπάρχουν κι άλλες εταιρείες αερομεταφορών, εκτός από τις δύο που προανάφερε (Bird Aviation και UAMCO), που επίσης επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους στο παλιό αεροδρόμιο, για τις οποίες ενδεχομένως να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις εντός του 2026. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ ευχαρίστησε δημόσια τον υπουργό και τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αερολιμένων Hermes Airports και τις εταιρείες μέλη του Επιμελητηρίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αεροπλοΐας για την άριστη επικοινωνία και συνεννόηση που έχουν με το ΕΒΕΛ, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στη Λάρνακα.

Λάρνακα 2030

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας είπε, ακόμα, ότι είναι συνεχής η προσπάθεια για διεύρυνση των συνεργασιών με οργανισμούς και θεσμούς του εξωτερικού, με αποκλειστικό στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας επιχειρήσεων στη Λάρνακα. Όπως είπε, το ΕΒΕΛ προωθεί συστηματικά την εικόνα της πόλης ως ελκυστικού και αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού με απτά αποτελέσματα, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις δράσεις της ομάδας «Λάρνακα 2030» που διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030. Σημείωσε ότι η συμμετοχή του τοπικού Επιμελητηρίου στα σχέδια του ανεξάρτητου αυτού οργανισμού συμβάλλει στην ένταξη έργων που συνδυάζουν οικονομία, πολιτισμό και βιώσιμη ανάπτυξη.