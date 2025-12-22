Το ν/σ για διακυβέρνηση ΚΤΚ συζήτησαν Υπ. Οικονομικών και Διοικητής ΚΤΚ

Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) συζήτησαν τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, η οποία κράτησε πέραν της μιάμιση ώρας, ευχαρίστησε τον Διοικητή της ΚΤΚ. "Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για το νέο νομοσχέδιο που αφορά τη διαφοροποίηση της διακυβέρνησης της ΚΤΚ, που ετοιμάζεται από την Κεντρική Τράπεζα", σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Πατσαλίδης σημείωσε ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση. "Αρχίσαμε με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την ΚΤΚ. Προέβηκα σε ενημέρωση σε βάθος, συζητήσαμε διάφορα θέματα επί τούτου", είπε.

Ερωτηθείς για τα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου, ο Διοικητής ανέφερε ότι η λειτουργία της ΚΤΚ βασίζεται σε μια νομοθεσία του 1963, η οποία έχει τροποποιηθεί κάποιες φορές. Χρήζει σημαντικής ανανέωσης, είπε, «επειδή ο κόσμος αλλάζει, επειδή βρισκόμαστε στο ευρωσύστημα, επειδή οι ανάγκες είναι διαφορετικές και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί».

Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά στη διακυβέρνηση της ΚΤΚ, στη βάση του μοντέλου της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προβλέπει ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο με έξι άτομα, με μία θητεία για τον κάθε Εκτελεστικό Σύμβουλο, με Πρόεδρο τον Διοικητή και Αντιπρόεδρο τον Υποδιοικητή, εξήγησε. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, εκτός των αποφάσεων, που ανήκουν στο ευρωσύστημα, με την πιο σημαντική εξ αυτών, την απόφαση για τα επιτόκια, η οποία λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΚΤ.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Νομική Υπηρεσία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει την πορεία του.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός ανέφερε ότι συζήτησαν κι άλλα θέματα με τον Διοικητή. "Ανταλλάξαμε απόψεις για την πορεία της οικονομίας μας και για το τραπεζικό σύστημα γενικότερα. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις. Συμφωνούμε για όλα τα θέματα και έχουμε κάνει αναφορές για τη συνέχιση αυτής της συνεχούς συνεργασίας και συνεννόησης".

Με τη σειρά του, ο Διοικητής ανέφερε ότι συζήτησαν διάφορα θέματα της κυπριακής οικονομίας, με έμφαση στον χρηματοοικονομικό τομέα και τον τραπεζικό κλάδο. "Συζητήσαμε θέματα της ευρωζώνης και ευρύτερα θέματα της ευρωπαϊκής οικονομίας και πώς αυτά επηρεάζουν την Κύπρο. Υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις. Συμμερίζομαι τη θέση του Υπουργού, ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία, που έχουμε. Το μαξιλάρι αυτό, αλλά και το τραπεζικό μαξιλάρι, υπό την έννοια των κεφαλαιακών αποθεματικών, είναι σημαντικό για την οικονομία, για να μας προστατεύσει από όποιους κραδασμούς εμφανιστούν", σημείωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αξιολογεί τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο, ο Διοικητής ανέφερε ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρον είναι ευπρόσδεκτο. "Αυτό δεικνύει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την Κύπρο και την εμπιστοσύνη που έχουν οι ξένοι επενδυτές στην κυπριακή οικονομία. Από εκεί και πέρα, η κάθε επένδυση αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με τη φύση της επένδυσης".

Πηγή: ΚΥΠΕ