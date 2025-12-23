Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Το χαμηλότερο ποσοστό υπερπληθυσμού κατοικιών στην ΕΕ καταγράφεται στην Κύπρο - Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μόλις το 2,4% του πληθυσμού στην Κύπρο ζούσε σε υπερπλήρη νοικοκυριά το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Την καλύτερη εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον υπερπληθυσμό κατοικιών παρουσιάζει η Κύπρος, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Μόλις το 2,4% του πληθυσμού στη χώρα ζούσε σε υπερπλήρη νοικοκυριά, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο μεταξύ όλων των κρατών-μελών.

Στον αντίποδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 16,9% των πολιτών διέμενε σε υπερπλήρη νοικοκυριά το 2024, καταγράφοντας μεν βελτίωση σε σύγκριση με το 2014 (18,1%), αλλά εξακολουθώντας να αναδεικνύει έντονες ανισότητες μεταξύ των χωρών.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά άνω του 30% καταγράφηκαν σε πέντε κράτη μέλη. Η Ρουμανία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με 40,7%, ακολουθούμενη από τη Λετονία (39,3%), τη Βουλγαρία (33,8%), την Πολωνία (33,7%) και την Κροατία (31,7%).

Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού κατοικιών στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Μάλτα (4,4%) και στην Ολλανδία (4,6%), γεγονός που υπογραμμίζει τις μεγάλες αποκλίσεις στις συνθήκες στέγασης εντός της Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗEurostat

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα