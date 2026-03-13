Invest Cyprus: Ενίσχυση διεθνούς επενδυτικής θέσης Κύπρου- Ποιο το νέο ΔΣ

Τα αποτελέσματα και τις δράσεις των ετών 2024 και 2025 παρουσίασε ο Invest Cyprus κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση 2026, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική ενίσχυση της επενδυτικής θέσης της Κύπρου, τη σημαντική συνεισφορά των ξένων επενδύσεων στην οικονομία και τον κομβικό ρόλο του Οργανισμού στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και στη συνεχή μεγέθυνση του οικονομικού αποτυπώματος των ξένων εταιρειών και επενδυτών.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ιδιαίτερα ισχυρών επιδόσεων, με την Κύπρο να καταγράφει ακαθάριστες εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων ύψους €8,5 δισ., αυξημένες κατά περίπου 60%, ενώ κατέλαβε τη 2η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέση στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα σε ξένες άμεσες επενδύσεις ανά κάτοικο. Παράλληλα, €2,6 δισ. επενδύσεων κατευθύνθηκαν στον τομέα της τεχνολογίας (ICT), ενισχύοντας το δυναμικά αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας.

Ο Invest Cyprus συνέβαλε ενεργά στην ενίσχυση αυτής της δυναμικής, καταγράφοντας περισσότερες από 70 ποιοτικές επιστολές πρόθεσης επένδυσης, προωθώντας 12 μεγάλες επενδύσεις, ενώ μέσω του Business Support Centre εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο πάνω από 420 εταιρείες.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε επίσης η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη οικονομικού αποτυπώματος των ξένων επενδύσεων, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ροές νέων ξένων επενδύσεων ενός έτους συνεισφέρουν 3,3% στο ΑΕΠ και 4% στην απασχόληση. Επιπρόσθετα, η μελέτη κατέδειξε πως οι τεχνολογικές εταιρείες που προέκυψαν από ξένες επενδύσεις συνεισφέρουν 11% στο ΑΕΠ της χώρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ξένων επενδύσεων στη δημιουργία νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης «Όραμα 2035».

Το 2025, υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διεθνούς εξωστρέφειας, με προεδρικές αποστολές στον Καναδά, Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο και υψηλού επιπέδου επιχειρηματική επίσκεψη από την Ινδία που συνόδευσε τον πρωθυπουργό της χώρας.

Παράλληλα, προωθήθηκαν σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες, όπως η δημιουργία του India-Greece-Cyprus Business and Investment Council, η σύσταση Business and Investment Council μεταξύ των ΗΑΕ και της Κύπρου, καθώς και η ενίσχυση τριμερών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου.

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο Οργανισμός παρείχε υποστήριξη σε περίπου 800 υφιστάμενες και δυνητικές εταιρείες, ενισχύοντας ουσιαστικά το επενδυτικό οικοσύστημα της χώρας.

Για το 2026, ο Invest Cyprus δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή προβολή της χώρας μέσω συνεργασίας με τους Financial Times, με σειρά στοχευμένων εκδηλώσεων σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου σε αγορές υψηλής στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ ετοιμάζεται επιχειρηματική και επενδυτική αποστολή στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία.

Παράλληλα, ο Invest Cyprus συμβάλλει στην ενίσχυση και στήριξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας μέσα από επαφές και συνεργασίες με εταιρείες από την Ινδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και τον ιδιωτικό τομέα.

Στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη διαμόρφωση ενιαίων και αξιόπιστων μηνυμάτων προς τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά άμεσα, σε συνεργασία με την Προεδρία, το Υπουργείο Εξωτερικών και φορείς του ιδιωτικού τομέα, με αξιοποίηση των διεθνών συμβούλων του οργανισμού, συντονισμένη διεθνής επικοινωνιακή πρωτοβουλία με βασικό μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει μια ασφαλής και σταθερή χώρα.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο Invest Cyprus συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού και στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής εικόνας της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, κ. Ευγένιος Ευγενίου, δήλωσε: «Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία απολογισμού και στρατηγικού προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα του 2024 και του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος ενισχύει σταθερά τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και ότι ο Invest Cyprus διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, στην υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Θερμά συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι με συνέπεια και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποστολή του Οργανισμού».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Μάκης Κεραυνός, ανέφερε: «Η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και τη σημασία του έργου που επιτελεί ο Invest Cyprus στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό, στη διευκόλυνση επενδυτών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Η συνέχιση μιας στοχευμένης στρατηγικής με σταθερά και αξιόπιστα μηνύματα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση αυτής της θετικής πορείας».

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση του Invest Cyprus στην ενίσχυση του επενδυτικού οικοσυστήματος της χώρας, στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την κυπριακή οικονομία.

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο καθώς και των ξένων επενδυτών που βρίσκονται ήδη εδώ, ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την παρουσία τους στη χώρα. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο Invest Cyprus αποτελεί στρατηγικό εταίρο για κάθε επενδυτή που επιλέγει την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.investcyprus.org.cy

