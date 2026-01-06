Υπόμνημα στον Πρόεδρο για τον κατώτατο

Υπόμνημα τεσσάρων βασικών αιτημάτων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, ζητώντας από την κυβέρνηση διάλογο για τον εθνικό κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και την εφαρμογή του συστήματος «Εργάνη 2». Οι οργανώσεις ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο, παρουσία και του υπουργού Εργασίας.

Μείζον θέμα είναι αυτό του κατώτατου μισθού με τις συντεχνίες να ζητούν την αύξησή του. Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, οι συντεχνίες θεωρούν ότι το ύψος του εθνικού κατώτατου μισθού παραμένει ανεπαρκές και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Αντίθεση ΟΕΒ

Ο ίδιος απέρριψε τη θέση του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, ότι η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό έχει ολοκληρωθεί για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο κ. Αντωνίου είχε υποστηρίξει ότι ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος των συντεχνιών για αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, που καθορίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα υπονόμευε τους κανόνες της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση άκουσε όλες τις απόψεις και έλαβε την απόφασή της στο πλαίσιο των θεσμών και της νομοθεσίας, κλείνοντας -κατά την ΟΕΒ- τον σχετικό κύκλο συζήτησης.

Απαντώντας, ο γ.γ. της ΣΕΚ τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός καθορίζεται μέσω διατάγματος και δεν αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου ή κοινής απόφασης. Υπογράμμισε ότι το σημερινό ύψος του δεν συνδέεται επαρκώς ούτε με τον διάμεσο μισθό ούτε με την ωριαία του απόδοση, αφήνοντας εκτεθειμένους χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζομένους.

«Να το πούμε στους ευάλωτους ότι η συζήτηση τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τις κοινωνικές συνέπειες της στασιμότητας.

Τα αιτήματα

Πέραν του κατώτατου μισθού, το υπόμνημα των συντεχνιών για αίτημα:

α) Την επέκταση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, με διασύνδεσή τους με τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε η τήρησή τους να αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση δημόσιων και κοινοτικών πόρων.

β) Την αναθεώρηση της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η οποία χαρακτηρίζεται από τις συντεχνίες ημιτελής και επιβαρυντική για την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων.

γ) Την εφαρμογή του λογισμικού «Εργάνη 2», με στόχο καλύτερες ρυθμίσεις και πιο επαρκείς ελέγχους ως προς την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην πράξη.

Στο μεταξύ, για την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον νέο υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούτα, με στόχο τον καθορισμό προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραμμάτων σε μια περίοδο αυξημένων προσδοκιών αλλά και εντάσεων στην αγορά εργασίας.

Υπέρ το ΑΚΕΛ

Το αίτημα των συντεχνιών για αύξηση του κατώτατου μισθού υποστηρίζει με ανακοίνωσή του και το ΑΚΕΛ.

«Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει ν' αφουγκραστεί τις ανησυχίες των εργαζομένων και να επανεξετάσει τις αποφάσεις της σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που αφορά τους πιο χαμηλά αμειβόμενους του ιδιωτικού τομέα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι ο κατώτατος μισθός καθορίστηκε χαμηλότερα από το 60% του διάμεσου μισθού και ότι η κυβέρνηση δεν υλοποίησε τη δέσμευσή της για καθορισμό ωριαίου κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι που απασχολούνται 38 ώρες την εβδομάδα να αμείβονται το ίδιο με εκείνους που εργάζονται 42 ή ακόμη και 48 ώρες.