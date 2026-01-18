Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Είπαν το μεγάλο «Ναι» οι μέτοχοι του ΣΟΔΑΠ - Πράσινο φως για πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κάτω Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο νέος διευθυντής του ΣΟΔΑΠ, Γιάγκος Τσίβικος, παρουσίασε την εικόνα που παρέλαβε στον οργανισμό, κάνοντας λόγο για σοβαρά οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα.

Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν οι μέτοχοι του ΣΟΔΑΠ τη μακροχρόνια ενοικίαση του παραλιακού τεμαχίου στην Κάτω Πάφο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου από την εταιρεία ΚΑΝΙΚΑ.

Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία δεν έλειψε από στιγμές έντασης και αντιπαραθέσεων, χωρίς ωστόσο να ανατραπεί το τελικό αποτέλεσμα. Η πρόταση της ΚΑΝΙΚΑ εγκρίθηκε, δίνοντας τέλος σε μια μακρά συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση του τεμαχίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο νέος διευθυντής του ΣΟΔΑΠ, Γιάγκος Τσίβικος, παρουσίασε την εικόνα που παρέλαβε στον οργανισμό, κάνοντας λόγο για σοβαρά οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα.

Όπως ανέφερε, μεγάλα χρηματικά ποσά παραμένουν ανείσπρακτα από συνεργάτες, επιβαρύνοντας τη λειτουργία του ΣΟΔΑΠ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, αλλά και σε σοβαρές ελλείψεις υποδομών, όπως η απουσία επαρκών αποθηκευτικών χώρων.

Ο κ. Τσίβικος τόνισε πως προτεραιότητά του είναι η εξυγίανση του οργανισμού και η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Η έγκριση της πρότασης για το ξενοδοχειακό έργο θεωρείται από τη διοίκηση κομβικής σημασίας για τα έσοδα και το μέλλον του ΣΟΔΑΠ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική εικόνα της Κάτω Πάφου.

