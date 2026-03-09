Καταγγελίες Ισραηλινών γονέων για αντισημιτισμό σε ιδιωτικό σχολείο – Τι αναφέρει η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως

Εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο δεν στοιχειοθετείται να διέπραξε τα ποινικά αδικήματα της άρνησης ή υποβάθμισης σοβαρών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας όπως το Ολοκαύτωμα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, καθότι δεν απεδείχθη πρόθεση και υποκίνηση βίας ή μίσους κατά ομάδας προσώπων, αναφέρει σε έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Μαρία Λοττίδη.

Η Επίτροπος σημειώνει όμως ότι η επιλογή γεγονότων και του αποσπάσματος ομιλίας καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης τους σε κεντρικό και παράπλευρο άξονα διδασκαλίας μέσα στο ευαίσθητο χώρο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, "εκτός του ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς την διαμόρφωση του χαρακτήρα, της συνείδησης και κτήσης της αλήθειας των αυριανών πολιτών", περαιτέρω σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ,«…γεγονότα όπως το Ολοκαύτωμα έχουν αναγνωριστεί ως ιστορικά γεγονότα πλήρως τεκμηριωμένα και αδιαμφισβήτητα, των οποίων η άρνηση, αμφισβήτηση ή αναθεώρηση συνιστά κατάχρηση δικαιώματος και, ως εκ τούτου, δεν τυγχάνει της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης του άρθρου 10, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 της Σύμβασης»".

Το Γραφείο της εξέτασε παράπονο από ομάδα Ισραηλινών γονέων που αποτάθηκε δια του νομικού της συμβούλου, «αναφορικά με συγκεκριμένη εκπαιδευτικό στο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά τους, καταγγέλλοντας ότι σε διάφορες περιπτώσεις έχει προβεί σε σχόλια ή/και ενέργειες που στοχοποιούν τα παιδιά τους και, πέραν του αντισημιτικού και πολιτικού προκατειλημμένου χαρακτήρα τους, συνιστούν, κατά τον ισχυρισμό των παραπονούμενων, διάκριση λόγω θρησκείας και εθνικής καταγωγής που καλλιεργεί και συντηρεί εχθρικό και ανασφαλές περιβάλλον εις βάρος των Ισραηλινών και Εβραίων μαθητών».

Σύμφωνα με το παράπονο, μεταξύ άλλων, σε αίθουσα του σχολείου αναρτήθηκε αφίσα για το Ολοκαύτωμα «με μειωτικό ή/και παραπλανητικό μήνυμα, καθότι μετέθετε την έμφαση από τη θανάτωση/δολοφονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων με τρόπο που ερμηνεύτηκε και εκλήφθηκε από τους μαθητές ως υποβάθμιση του γεγονότος».

Επέμενε επίσης «στην ταυτοποίηση μαθήτριας με βάση τη θρησκευτική της καταγωγή ως Εβραία και όχι σύμφωνα με την εθνικότητά της ως Ισραηλινή» και σε επισκέπτη απόφοιτο του σχολείου ανέφερε ότι «μοιάζει Εβραίος» σχόλιο που εκλήφθηκε ως ακατάλληλο και προσβλητικό.

Στην έκθεσή της η Επίτροπος αναφέρει ότι η ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι μεγάλη «και τυχόν αποτυχία στην ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο ετάχθη τον καθιστά υπόλογο» και προσθέτει ότι «σε ένα κόσμο που συχνά επαναλαμβάνει τις πράξεις του, με ένοπλες συρράξεις κοντά και μακρυά μας, η προστασία της αλήθειας και των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά είναι απόλυτη, χωρίς καμιά έκπτωση σε λόγο και πράξη και σε κανένα υποκειμενικό εφησυχασμό».

Στην έκθεση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα όσα το σχολείο ανέφερε κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, «η εκπαιδευτικός δεν έχει αρνηθεί ότι προέβη σε ορισμένες από τις δηλώσεις ή ενέργειες τις οποίες της καταλογίζουν οι γονείς, πλην όμως υπογράμμισε ότι αυτές δεν έλαβαν χώρα στο πλαίσιο που τους αποδόθηκε, δηλαδή δεν αποσκοπούσαν σε εσκεμμένη στοχοποίηση ή δυσμενή μεταχείριση Ισραηλινών ή Εβραίων μαθητών».

«Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η ίδια δεσμεύθηκε να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή στον δημόσιο και παιδαγωγικό της λόγο, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα παρερμηνειών στο μέλλον», αναφέρεται.

Η Επίτροπος, μεταξύ άλλων, υπενθυμίζει ότι η διεθνής και ευρωπαϊκή έννομη τάξη, καθώς και το εθνικό δίκαιο, «αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της μνήμης του Ολοκαυτώματος και στην αποτροπή φαινομένων άρνησης, παραποίησης ή υποβάθμισής του που υπονομεύουν τη συλλογική ιστορική μνήμη και δύνανται να τροφοδοτήσουν φαινόμενα αντισημιτισμού».

Η Επίτροπος προβαίνει και σε εισηγήσεις αναφέροντας ότι θα πρέπει η διεύθυνση του σχολείου να συνεχίσει και να ενισχύσει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, δίνοντας έμφαση στην προσεκτική διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων όπως το Ολοκαύτωμα, και κάθε αδιαμφισβήτητης ιστορικής αλήθειας, ούτως ώστε να καλλιεργηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού.

«Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα πρέπει να προωθηθεί η συνεχής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η εφαρμογή πολιτικών σεβασμού και συμπερίληψης, με στόχο την προστασία της ιστορικής αλήθειας, την προαγωγή της κριτικής σκέψης και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ισότιμου σχολικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής», αναφέρεται.

Επίσης στις αναφορές του το σχολείο «αρνείται ότι έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε στοχοποίηση Εβραίων ή Ισραηλινών μαθητών ή οποιαδήποτε συμπεριφορά που να συνιστά διάκριση λόγω θρησκείας και εθνικής καταγωγής εις βάρος τους ή που να έχει δημιουργήσει εχθρικό και ανασφαλές περιβάλλον».

Για την αφίσα αναφέρθηκε ότι ο παιδαγωγικός στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το Ολοκαύτωμα.

Η εκπαιδευτικός εργάζεται στο σχολείο ως καθηγήτρια ιστορίας για δέκα σχεδόν έτη, «με θετική απόδοση και χωρίς το σχολείο να έχει λάβει μέχρι τώρα γνώση για οποιαδήποτε παράπονα παρόμοιας φύσης».

Επίσης η Επίτροπος αναφέρει ότι το σχολείο «παρότι απορρίπτει τη βασιμότητα των καταγγελιών, θα προχωρήσει άμεσα στην υπενθύμιση των προνοιών του εγχειριδίου σε όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ