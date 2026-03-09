«Η δολοφονία μαθητών είναι σοκαριστική»: Γερουσιαστές ζητούν αμερόληπτη έρευνα για τον αμερικανικό πύραυλο σε σχολείο του Ιράν

Αμερικανοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές της αντιπολίτευσης ζήτησαν σήμερα τη διεξαγωγή μιας «αμερόληπτης» έρευνας του Πενταγώνου αναφορικά με τον βομβαρδισμό του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του Ιράν κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως περισσότερα από 150 παιδιά σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σχολείο αυτό. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των θυμάτων ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Την περασμένη εβδομάδα έρευνα των New York Times τόνισε πως ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να οφείλεται σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή, που είχε στόχο παρακείμενη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης. Ένα νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο χθες Κυριακή από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και διασταυρώθηκε από τους NYT δείχνει έναν πύραυλο κρουζ Tomahawk να πλήττει μια ναυτική βάση κοντά σε ένα σχολείο στην πόλη Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν παραδεχθεί πως ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν δηλώσει ότι το Πεντάγωνο διενεργεί έρευνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου.

«Ανεξάρτητη ανάλυση υποδηλώνει αξιόπιστα ότι η επίθεση μπορεί να πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, κάτι που, αν αποδειχθεί αλήθεια, θα καθιστούσε αυτή την επίθεση μια από τις χειρότερες περιπτώσεις απώλειες αμάχων σε δεκαετίες στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους ανώτεροι Δημοκρατικοί γερουσιαστές.

«Η δολοφονία μαθητών είναι σοκαριστική υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», πρόσθεσαν, απαιτώντας από τον Χέγσκεθ, να διεξάγει «πλήρη και αμερόληπτη έρευνα» για το περιστατικό.

«Αυτό το περιστατικό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένης της ανοιχτά αλαζονικής στάσης του υπουργού Χέγσκεθ απέναντι στη χρήση βίας, ειδικά όταν δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν δεν θα υπόκεινται σε "ηλίθιους κανόνες εμπλοκής"», τόνισαν οι γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένης της Τζιν Σαχίν, μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ