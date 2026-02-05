Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λάρνακα: Στο κελί για πέντε χρόνια δύο πρόσωπα για υπόθεση εμπρησμού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, το αδίκημα διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου 2025.

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λάρνακας, σε 45χρονο και 33χρονο, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι σε υπόθεση εμπρησμού, που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, στη Λάρνακα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, το αδίκημα διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου 2025, όταν πρόσωπο που επέβαινε σε αυτοκίνητο, έριξε δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς, τύπου «μολότοφ», στην αυλή 70χρονου, στην επαρχία Λάρνακας.

Στην αυλή ξέσπασε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από τον ίδιο τον 70χρονο. 

 

