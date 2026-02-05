Πρόταση στη βουλή για προστασία εγγυητών

Πρόταση νόμου στη βουλή για προστασία των εγγυητών, κατέθεσαν οι βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Ηλίας Μυριάνθους, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Αλέκος Τρυφωνίδης, Κωστής Ευσταθίου και Αλεξάντρα Ατταλίδου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλίσει ότι όταν ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελούσε εξασφάλιση σε δάνειο πωλείται μέσω πλειστηριασμού, είτε ανακτάται από ενυπόθηκο δανειστή, η εγγύηση που παρέχεται από τους εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου, αφαιρουμένου, αναλόγως της περίπτωσης, είτε του ποσού που έχει εισπραχθεί από τον διεξαχθέντα πλειστηριασμό είτε της αξίας για την οποία το ακίνητο έχει ανακτηθεί από τον δανειστή. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω ρύθμιση δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εγγυητών που έχουν παράλληλα και την ιδιότητα του πρωτοφειλέτη.

Περαιτέρω προτείνεται όπως, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής δεν εξασκήσει το δικαίωμα που του παραχωρείται από τη νομοθεσία για εκποίηση ή ανάκτηση ενυπόθηκου ακινήτου, και υφίσταται αμφισβήτηση του οφειλομένου ποσού του δανείου από τον δανειολήπτη στο Δικαστήριο, ο ενυπόθηκος δανειστής να είναι υποχρεωμένος να αναμένει την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου προτού προχωρήσει στη λήψη οποιονδήποτε μέτρων εναντίον των εγγυητών.