Ταξιδιωτικά πρακτορεία Κύπρου: «Αν παραταθεί η κατάσταση θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις στον τουρισμό»

Αν παραταθεί η τεταμένη κατάσταση στην περιοχή και η Κύπρος συνεχίσει να είναι μέσα στον χάρτη των επίφοβων προορισμών θα είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις στον τουρισμό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), Χάρης Παπαχαραλάμπους.

«Δεν χρειάζεται πανικός. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις δηλώσεις μας και στο τι μεταφέρουμε έξω ή ακόμα και εσωτερικά. Όσον αφορά τα δεδομένα τα σημερινά, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να αλλάξουμε την κατάσταση. Σίγουρα, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις και προετοιμαζόμαστε για καλύτερες μέρες», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο θέμα της ακύρωσης κρατήσεων, ο κ. Παπαχαραλάμπους σημείωσε ότι «η Κύπρος μαζί με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής έχουν επηρεαστεί σημαντικά, όσον αφορά ακυρώσεις για τις αμέσως επόμενες μέρες ή βδομάδες. Για το καλοκαίρι είναι πολύ λιγότερες οι ακυρώσεις. Υπάρχει και το θέμα ότι δεν γίνονται ιδιαίτερες κρατήσεις για το εγγύς μέλλον».

«Βλέπουμε ότι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν σημαντικές αυξήσεις. Αντίθετα, στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν αισθητά μειωμένες κρατήσεις για το μέλλον και περισσότερο μειωμένες για το άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον θα επηρεάσει τον κυπριακό τουρισμό η μείωση των πτήσεων από χώρες της Μέσης Ανατολής, ο κ. Παπαχαραλάμπους απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε τεράστια νούμερα αφίξεων όσον αφορά τουρίστες από τη Μέση Ανατολή. Ο τουρισμός της Κύπρου κατά 90% είναι από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Ήδη κάποιες αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου έχουν ανακοινώσει κάποια πτητικά προγράμματα, έστω περιορισμένα, για τις επόμενες μέρες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τουριστική βιομηχανία θα ανακάμψει μόλις ησυχάσουν κάπως τα πράγματα. «Νομίζω ότι με την ανάκαμψη τα πράγματα θα κινηθούν πολύ γρήγορα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ACTTA.

«Αν αυτή η κατάσταση σταματήσει την επόμενη βδομάδα θα είναι πολύ μικρός ο επηρεασμός στον τουρισμό. Αν παραταθεί η κατάσταση και η Κύπρος συνεχίσει να είναι μέσα στον χάρτη των επίφοβων προορισμών, θα είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις», υπογράμμισε.

«Να περιοριστούμε όλοι μας επί της ουσίας και να μην κάνουμε τον ψύλλο κάμηλο και να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας», ήταν το καταληκτικό σχόλιο του κ. Παπαχαραλάμπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ