Συντεχνίες ΑΗΚ: Κάνουν λόγο για προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων και έλλειψη σχεδιασμού

Για προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, αντί έργων που να αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές, και "απουσία στρατηγικού σχεδιασμού" από το κράτος, κάνουν λόγο οι συντεχνίες εργαζομένων της ΑΗΚ, οι οποίοι πραγματοποίησαν τρίωρη στάση συνεργασίας, την Τετάρτη το πρωί, από τις 0800 μέχρι τις 1100, μετά τη δίωρη προειδοποιητική που είχε γίνει πριν 10 περίπου μέρες.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Πέτρου, αναμένεται να τοποθετηθεί σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους για τα ζητήματα του τομέα της ενέργειας αύριο Πέμπτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Ταφούνας, μιλώντας εκ μέρους όλων των συντεχνιών, έκανε έκκληση για στήριξη των αιτημάτων του προσωπικού από όλους τους καταναλωτές, επισημαίνοντας παράλληλα την "απουσία στρατηγικού σχεδιασμού" από το κράτος.

«Έχουμε αναδείξει τους ρόλους που ενδεχομένως να διαδραμάτισαν ορισμένοι και εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κράτους σε αυτόν τον τόπο και το αν από τα αξιώματα που κατείχαν ενήργησαν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι πλείστοι εξ αυτών εμπλέκονται σε εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια», σημείωσε ο κ. Ταφούνας. Ανέφερε, επίσης, ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Υπουργό Ενέργειας για τα ζητήματα που ανέδειξαν οι συντεχνίες, αν και, όπως είπε ο ίδιος «ο Υπουργός έχει τον χρόνο να συναντάται με συνδέσμους ιδιωτικών συμφερόντων».

Υπογράμμισε, εξάλλου, το έργο που παράγεται από την ΑΗΚ και την άμεση ανταπόκριση των συνεργείων σε κάθε έκτακτο περιστατικό, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ανάγκες που προέκυψαν μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στη Λεμεσό το προηγούμενο καλοκαίρι. Κατ’ επέκταση, σημείωσε ότι «όποια στρατηγική κατά του Οργανισμού είναι στοχευμένη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο», προσθέτοντας ότι «ο Οργανισμός δεν πρέπει να λοιδορείται για το έργο που παρήγαγε».

Ο κ. Ταφούνας ανέφερε ότι πέρα από το νομοσχέδιο που προωθήθηκε για εμπλοκή της CYTA στην αγορά ενέργειας, η Βουλή ψήφισε και για το δικαίωμα στους ιδιώτες να κατασκευάζουν δίκτυα, είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς χώρους, αναφέροντας ότι το πρόσχημα ήταν οι καθυστερήσεις από πλευράς της ΑΗΚ.

Σημείωσε ότι «η Αρχή Ηλεκτρισμού τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει πέραν των 97.000 φωτοβολταϊκών, είτε οικιακά είτε εμπορικά στο δίκτυό της», και ότι κάποιες ημέρες του χρόνου επιτυγχάνεται και διείσδυση των ΑΠΕ κατά 65%. «Είμαστε, ίσως, η μοναδική χώρα στον κόσμο, όπου αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες με LED, εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά στα σχολεία, στα στρατόπεδα, στα νοσοκομεία, σε ευάλωτες ομάδες, εγκαταστήσαμε υποδομές για την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων με φορτιστές», πρόσθεσε ο κ. Ταφούνας.

Όσον αφορά τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στη Δεκέλεια, είπε ότι λειτουργεί με μονάδες πέραν των 40 χρόνων, που έχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, και ότι παρ' όλα ταύτα, η ΑΗΚ εξακολουθεί να διατηρεί αυτόν τον σταθμό με 360 μεγαβάτ να συνεισφέρει στο σύστημα.

«Η αντικατάσταση αυτών των μονάδων με σύγχρονες, όχι μόνο θα μειώσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τους ρύπους, πέραν του ότι θα διασφαλίζει ότι έχουμε ένα αξιόπιστο σημείο για πρόσθετη παραγωγή που θα συνεισφέρει στην επάρκεια του συστήματος», πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι το 2029 είναι το τελευταίο ορόσημο που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία του σταθμού.

Ο κ. Ταφούνας αναφέρθηκε, ακόμα, στις αποφάσεις για το υδατικό και στη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, λέγοντας ότι ενώ η ΑΗΚ έχει από το 2018 μελέτες για μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή «ιδιωτικά συμφέροντα, όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής βιομηχανίας παρεμβαίνουν για να μην γίνει κάτι».

Πρόσθεσε ότι «υποχρεώνουν την ΑΗΚ να προχωρήσει με μικρές μονάδες αφαλάτωσης, κινητές, οι οποίες σίγουρα θα έχουν αυξημένο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, μια προσωρινή λύση για μπάλωμα, και ενδεχομένως αυτές οι επενδύσεις να καθορίσουν και το αυριανό κόστος του νερού που θα διοχετεύεται από ιδιωτικές αφαλατώσεις, εφόσον μεγάλες αφαλατώσεις γνωρίζουμε ότι έχουν την ευκαιρία με πολύ χαμηλότερο κόστος να παράγουν νερό».

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ έθεσε, επίσης, το ζήτημα της κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας, λέγοντας ότι δεν προχωρά η υλοποίηση, «διότι και εκεί υπάρχει μια πολεμική από ιδιωτικά συμφέροντα, εφόσον γνωρίζουν ότι η κεντρική αποθήκευση θα στηρίξει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες».

Αναφέρθηκε, τέλος, σε «μύθους» που θα μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η έλευση του φυσικού αερίου και η ηλεκτρική διασύνδεση. «Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην ηλεκτρική διασύνδεση», είπε, προσθέτοντας ότι «αν πρέπει το κράτος να την κάνει για εθνικούς ή γεωστρατηγικούς λόγους, να προχωρήσει».

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι «ο πρώην Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είχε το δικαίωμα να αναγνωρίσει την εξόφληση των επενδύσεων αυτών κατά 63% από το μισό εκατομμύριο καταναλωτές που βρίσκονται στην Κύπρο και κατά 37% από την άλλη πλευρά».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού δημιούργησε την αγορά του φυσικού αερίου εδώ και 20 χρόνια, εγκαθιστώντας μονάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο, σημείωσε, όμως, ότι μονάδα που κόστισε 160 εκατομμύρια ευρώ, για την οποία η Αρχή Ηλεκτρισμού πληρώνει δόσεις και τόκους, δεν μπορεί να της αποφέρει ακόμα έσοδα. «Η ΡΑΕΚ απέτυχε να δημιουργήσει μια αγορά που να είναι προς όφελος των καταναλωτών», υποστήριξε ο κ. Ταφούνας.

«Ως δημόσιος οργανισμός, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη λογική του κέρδους, ως δημόσιος οργανισμός οφείλουμε να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε έργα με στόχο τη μείωση (της τιμής) του ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές, προς όφελος της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος», κατέληξε ο κ. Ταφούνας.

Σε ερώτηση αν είναι σε κοινή γραμμή οι εργαζόμενοι με τη διοίκηση του οργανισμού, απάντησε ότι σε συναντήσεις που είχαν με τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσαν συναντίληψη. «Επομένως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αυτό που εκφράζουμε είναι και το σωστό και πρέπει να πω ότι πάντα ό,τι εκφράζουμε στηρίζεται στις απόψεις και στις θέσεις των τεχνοκρατών του οργανισμού», είπε ο κ. Ταφούνας.

«Όσες φορές Διοικητικά Συμβούλια δεν ακολούθησαν τις θέσεις των τεχνοκρατών - και αναφέρομαι στην περίπτωση της συμμετοχής της ΑΗΚ με 43 εκατομμύρια ευρώ στις υποδομές της ΕΤΥΦΑ, όπου εκεί διαφώνησαν οι τεχνοκράτες, σήμερα δεν γνωρίζει κανένας που είναι τα 43 εκατομμύρια ή πώς έχουν αξιοποιηθεί», κατέληξε.

Η εκπρόσωπος της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τομέα της ενέργειας και για όσα ακούγονται, όπως για την επάρκεια και την αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος, τις ΑΠΕ και την αγορά ενέργειας, έχει καλέσει τους δημοσιογράφους σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Οργανισμού την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, στις 11:30 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ