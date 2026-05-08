Οργή στον Λευκό Οίκο για τη φωτογραφία του Μαρκ Χάμιλ με τον Τραμπ νεκρό μέσα σε τάφο: «Είσαι άρρωστος»

«Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του» έγραψε ο ηθοποιός για τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου προκάλεσε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media ο ηθοποιός του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να είναι με κλειστά μάτια σαν νεκρός μπροστά από ένα μνήμα.

Στη φωτογραφία αυτή, μάλιστα, ήταν γραμμένες οι λέξεις «μακάρι» ενώ ο Τραμπ είναι θαμμένος σε έναν ρηχό τάφο μπροστά σε μια ταφόπλακα που έγραφε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ 1946-2024».

Στην ανάρτηση που έκανε - στη συνέχεια τη διέγραψε - ο Χάμιλ έγραφε: «Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμαστεί στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα».

 

Η απάντηση ήρθε από τον λογαριασμό Rapid Response του Λευκού Οίκου: «Ο Μαρκ Χάμιλ είναι άρρωστος. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Προέδρου μας σε δύο χρόνια».

 

 

Ο Χάμιλ αφού διέγραψε την ανάρτηση, ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας «στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη».

