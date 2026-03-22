Φέτος το Πάσχα θα φάμε αρνί από Βουλγαρία

Οι Κύπριοι, που παραδοσιακά επιλέγουν το αρνίσιο κρέας στα πασχαλινά τραπέζια, πλέον ενδέχεται να στραφούν σε άλλα είδη, όπως το χοιρινό, καθώς πέραν του προβλήματος επάρκειας του αρνίσιου, υπάρχουν ανησυχίες και για την ποιότητά του. Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, δήλωσε στον «Π» ότι «παραδοσιακά σφάζουμε γύρω στις 35 χιλ. κυπριακά και ελληνικά αμνοερίφια κάθε Πάσχα. Λόγω της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό, ωστόσο, υπάρχει στενότητα στην αγορά. Δεν αναμένουμε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος», εκτιμά, επισημαίνοντας παράλληλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εισαγωγή αμνοεριφίων από την Ελλάδα λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων και αφθώδους πυρετού. Λόγω της κατάστασης, επισημαίνει ο κ. Λειβαδιώτης, πολλοί καταναλωτές τρέχουν να προμηθευθούν κρέας από τώρα, λόγω ανησυχιών ότι δεν θα βρουν τις μέρες του Πάσχα...

Ζυμώσεις για εισαγωγές

Όσον αφορά τις τιμές του αρνίσιου, σημειώνει, ανέρχονται γύρω στα €15 το κιλό, αλλά πολλοί ζωέμποροι από χώρες του εξωτερικού, που γνωρίζουν τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται η κυπριακή αγορά, το εκμεταλλεύονται και ζητούν περισσότερα. Όπως έχουμε πληροφορηθεί η προσπάθεια που γίνεται είναι η ζήτηση για αρνίσιο και κατσικίσιο κρέας να καλυφθεί με εισαγωγές από Βουλγαρία και Ρουμανία.

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, επιβεβαίωσε ότι, βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες προσπάθειες για εισαγωγές αμνοεριφίων και από άλλες αγορές πέραν της Ελλάδας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει πολλά πρoβλήματα, μεταξύ των οποίων και αυθώδους πυρετού. Ολόκληρη η Λέσβος, μπήκε σε καραντίνα λόγω αφθώδους πυρετού, ανέφερε.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι δεν διαφαίνεται πρόβλημα ελλείψεων στην αγορά, σημειώνοντας ότι στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, υπάρχει στοκ τουλάχιστον 30 ημερών, ενώ στοκ περίπου άλλων 30 ημερών διατηρούν και οι προμηθευτές. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου αφορά κυρίως το βοδινό και το αρνί.

Αυξημένες οι τιμές κρέατος

Όσον αφορά τις τιμές κρέατος, η προϊστάμενη του Κλάδου Ανταγωνισμού της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Αλίκη Ιορδάνου, αναφέρει στον «Π» ότι παρουσιάζονται αυξημένες την τελευταία διετία. Τον τελευταίο χρόνο, ανέφερε, η τιμή του βοδινού είναι αυξημένη κατά 25% λόγω της περιορισμένης προσφοράς στην Ευρώπη, ενώ η αύξησή στις τιμές των αμνοεριφίων ανέρχεται σε 6,7% σε ένα έτος.

Όσον αφορά το χοιρινό, αναφέρει ότι παρουσιάζονται αυξομειώσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν δικαιολογούνται αυξήσεις λόγω της υπερπροσφοράς χοιρινού τους τελευταίους μήνες, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα μετά την επιβολή δασμών 20% από την Κίνα στις εισαγωγές χοιρινού κράτος από την ΕΕ.

Η κ. Ιορδάνου ανέφερε ακόμη ότι η υπηρεσία παρακολουθεί επίσης την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά λόγω των θανατώσεων ζώων. «Ενόψει του γεγονότος ότι έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα 25 χιλ. αιγοπρόβατα που αντιστοιχούν στο 5,5%του πληθυσμού τους, εκ των οποίων το ένα δεύτερο θα οδηγείτο σε σφαγή ενόψει του Πάσχα, διαφαίνεται ότι μπορεί να παρουσιαστεί μια έλλειψη στην προσφορά αμνοεριφίων η οποία θα πρέπει έγκαιρα να καλυφθεί από εισαγωγές», επεσήμανε.

Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας, η τιμή του αρνιού σε τέσσερις υπεραγορές στις 17 Μαρτίου 2026 κυμαινόταν από €13,25 μέχρι και €15,75 το κιλό σε σχέση με €10,50 έως €13,65 το περσινό Πάσχα. Κι ακόμα οι τιμές δεν έπιασαν ταβάνι, κάτι που αναμένεται ότι θα γίνει με την αύξηση της ζήτησης όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα.