Η ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας Κύπρου–ΗΠΑ σε συζήτηση στο Προεδρικό

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ανώτερων αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκπροσώπων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, καθώς και ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρης Σκουρίδης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του τομέα για τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Κύπρου και της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, η κ. Πική υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι «η σχέση μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ σε μια σειρά τομέων συνεργασίας». Όπως ανέφερε, η σχέση αυτή «βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στη σταδιακά αυξανόμενη σύγκλιση συμφερόντων», με τον τομέα της τεχνολογίας να αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πεδία για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας.

Απευθυνόμενη στους εκπροσώπους των αμερικανικών εταιρειών, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς τη χώρα. «Ορισμένες από τις εταιρείες σας βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αξία που αποδίδεται στη χώρα μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση προσβλέπει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων αμερικανικών εταιρειών τα επόμενα χρόνια.

Η κα Πική αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες διεθνούς προβολής που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού. «Αυτός ήταν ακριβώς ο στόχος της επιχειρηματικής αποστολής του Προέδρου στις ΗΠΑ πέρσι», τόνισε, επισημαίνοντας τη σημαντική στήριξη που παρείχε η Πρεσβεία των ΗΠΑ κατά τη διοργάνωση της επίσκεψης. Παράλληλα, είπε ότι «προγραμματίζουμε να διοργανώσουμε ακόμη ένα roadshow στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη χρονιά».

Αναφερόμενη στη δυναμική ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα στην Κύπρο, η κα Πική σημείωσε ότι τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σημαντική συμβολή του στην οικονομία. «Ο τομέας των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) αναπτύσσεται σημαντικά στο νησί», ανέφερε, παραπέμποντας σε πρόσφατη μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο κλάδος συνεισφέρει τουλάχιστον το 11% στο ΑΕΠ της χώρας και αντιστοιχεί περίπου στο 6% της συνολικής απασχόλησης. «Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι πολύ καλά αμειβόμενες, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης και βιομηχανίας, καθώς η Κύπρος προχωρά στην υλοποίηση της ψηφιακής της μετάβασης. Όπως εξήγησε, ο οδικός χάρτης της Κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και της οικονομίας απαιτεί στενότερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

«Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι, προχωρώντας με τον οδικό χάρτη που έχουμε καταρτίσει για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και της οικονομίας, χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεπίδραση και πιο άμεση συμβολή από την ίδια τη βιομηχανία», ανέφερε. «Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτού του είδους τη συνεργασία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες που συμμετείχαν στη συνάντηση εκπροσωπούν «τον πυρήνα του τι σημαίνει η τεχνολογική βιομηχανία στην Κύπρο».

Τόνισε επίσης ότι η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να εντοπίσει συγκεκριμένα και πρακτικά πεδία συνεργασίας. «Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε απτά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε τη συνεργασία μας», ανέφερε, καλώντας τους συμμετέχοντες να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρης Σκουρίδης, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της στενότερης συνεργασίας με τη βιομηχανία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Στην ψηφιακή εποχή δεν πρόκειται μόνο για τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και για το πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία», σημείωσε. Ο κ. Σκουρίδης εξήγησε ότι η επερχόμενη εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου τομέα και βιομηχανίας. «Η στρατηγική μας για την τεχνητή νοημοσύνη έχει δομηθεί σε ένα μοντέλο που θα ενισχύσει τη συνεργασία με τη ιδιωτική πρωτοβουλία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στρατηγική θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

«Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή, τις εισηγήσεις και την καθοδήγηση από τη βιομηχανία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία θα είναι καθοριστική, καθώς η Κύπρος επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες.

Μιλώντας εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία, Daniel Mangis, υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ Κυβέρνησης και βιομηχανίας.

«Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο δύο Υφυπουργοί και ο επικεφαλής επιστήμονας δείχνει πόσο σημαντική θεωρεί η κυπριακή Κυβέρνηση αυτή τη συζήτηση», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση αντικατοπτρίζει την κοινή επιδίωξη για αξιοποίηση της ταχύτατης ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση για την Πρεσβεία των ΗΠΑ και για την αμερικανική Κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα που εκπροσωπείται εδώ», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας εξακολουθούν να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια καινοτομία.

«Καθώς οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ηγούνται παγκοσμίως στην καινοτομία και έχουν αποδείξει την τεχνογνωσία τους στον τομέα, μπορούν να βοηθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία να αναπτυχθεί και να ευημερήσει καθώς προχωρά προς το ψηφιακό της μέλλον», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ