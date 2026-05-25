Υπόδικος παραμένει ο Ζαβράντωνας

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του για το αίτημα να αφεθεί ελεύθερος ο Γεώργιος Χριστοδούλου άλλως Ζαβράντωνας, στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης εναντίον του για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Το δικαστήριο διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση για την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαβράντωνας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 22 ετών και το Εφετείο πριν από μερικές ημέρες ακύρωσε την καταδικαστική απόφαση εναντίον του διατάσσοντας όπως επανεκδικαστεί υπόθεση από άλλο κακουργιοδικείο.

Το Δικαστήριο υιοθέτησε τις θέσεις της κατηγορούσας Αρχής και έκρινε ότι συντρέχουν οι λόγοι που προβλήθηκαν και αποφάσισε να παραμείνει υπο κράτηση.

Λήφθηκε επίσης υπόψη και το γεγονός ότι είναι κατηγορούμενος σε άλλη υπόθεση η οποία εκδικάζεται από άλλο Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία.

Επόμενη δικάσιμος για την ουσία της υπόθεσης ορίστηκε για τις 2 Ιουνίου. Το Δικαστήριο τόνισε ότι θα επιληφθεί της υπόθεσης κατά προτεραιότητα.