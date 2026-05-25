Αστυνομία: Συνέλαβε δύο πρόσωπα το βράδυ των εκλογών - Επιτέθηκαν σε αστυνομικό

Στη σύλληψη δύο ατόμων για διάφορα αδικήματα, όπως επίθεση εναντίον αστυνομικού κ.ά. προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 347 οδηγοί και 103 επιβάτες ενώ διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 30 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 215 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και πέντε διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 102 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρεται τέλος.