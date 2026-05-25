Δασοπυροσβέστες: Ακύρωσαν τη 48ωρη απεργία που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα - Τι άλλαξε

«Θα εφαρμοστούν οι όροι απασχόλησης και το Σχέδιο Υπηρεσίας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 48ωρη απεργία των δασοπυροσβεστών μετά από επίτευξη συμφωνίας για τους όρους απασχόλησης και το σχέδιο υπηρεσίας των δασοπυροσβεστών σύμφωνα με την συντεχνία ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «έχει επιτευχθεί συμφωνία και δεν θα πραγματοποιηθεί η 48ωρη απεργία των Δασοπυροσβεστών. Θα εφαρμοστούν οι όροι απασχόλησης και το Σχέδιο Υπηρεσίας».

Σημειώνεται τέλος ότι έχει συμφωνηθεί να διεξαχθεί διάλογος τον ερχόμενο Οκτώβριο για τα θέματα που έχουν προκύψει.

