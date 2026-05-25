Ιδού οι νέοι βουλευτές - Ποιοι κερδίζουν τις 56 έδρες, όλα τα ονόματα

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την πλήρη καταμέτρηση των ψήφων, έχει διαμορφωθεί ο τελικός χάρτης της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία.

Η εκλογική αναμέτρηση ανέδειξε τους 56 βουλευτές που θα στελεχώσουν τα έδρανα του κοινοβουλίου, με το αποτέλεσμα να περιλαμβάνει τόσο την επανεκλογή έμπειρων κοινοβουλευτικών όσο και την είσοδο νέων προσώπων στο πολιτικό σκηνικό, καθώς και ανακατατάξεις δυνάμεων ανάμεσα στα κόμματα.

Οι 56 έδρες κατανέμονται ανά επαρχία ως εξής:

Λευκωσία

Στην επαρχία Λευκωσίας, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό εκλέγονται οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάββια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης.

Από το ΑΚΕΛ εκλέγονται ο Στέφανος Στεφάνου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, ο Χρίστος Χριστοφίδης, ο Άριστος Δαμιανού, ο Γιώργος Λουκαϊδης και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Το ΕΛΑΜ εκλέγει τον Χρίστο Χρίστου ως επικεφαλής, τον Μάριο Πελεκάνο και τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

Από το ΔΗΚΟ εκλέγονται ο Νικόλας Παπαδόπουλος ως επικεφαλής, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο Χρύσης Παντελίδης.

Από το κόμμα Άλμα εκλέγονται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως επικεφαλής και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ενώ από την Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται ο Φειδίας Παναγιώτου, με την υποσημείωση ότι αν επιλέξει να παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο, η έδρα θα περάσει στον Γιάννη Λαούρη.

Λεμεσός

Στην επαρχία Λεμεσού, ο ΔΗΣΥ καταλαμβάνει τέσσερις έδρες με τις οποίες εκλέγονται η Φωτεινή Τσιρίδου, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μιχάλης Φελλάς και ο Μιχάλης Κουνούνης.

Το ΑΚΕΛ εκλέγει τον Εφραίμ Χρίστου, τη Μαρίνα Νικολάου και την Αργεντούλα Ιωάννου.

Από το ΕΛΑΜ εκλέγονται ο Πόλυς Ανωγυριάτης και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς, ενώ από το ΔΗΚΟ επανεκλέγεται ο Πανίκος Λεωνίδου.

Τέλος, από την Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται ο Δημήτρης Σούγλης και από το Άλμα ο Μιχάλης Παρασκευά.

Αμμόχωστός

Στην επαρχία Αμμοχώστου, ο ΔΗΣΥ εκλέγει τους Γιώργο Kάρουλλα, Νίκο Γεωργίου και Γιώργο Λυσανδρίδη.

Από το ΑΚΕΛ επανεκλέγονται οι Νίκος Κέττηρος, Γιώργος Κουκουμάς και Γιαννάκης Γαβριήλ.

Το ΕΛΑΜ εκλέγει τον Λίνο Παπαγιάννη και τον Λίνο Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Στο ΔΗΚΟ, επανεκλέγεται ο Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος επικράτησε του Χρίστου Σενέκη.

Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη και από το Άλμα η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου.

Λάρνακα

Στην επαρχία Λάρνακας, το ΑΚΕΛ εκλέγει τον Ανδρέα Πασιουρτίδη και τον Πανίκο Ξιούρουππα.

Δύο έδρες εξασφαλίζει και ο ΔΗΣΥ, με την Αννίτα Δημητρίου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου και τον Πρόδρομο Αλαμπρίτη.

Από το ΔΗΚΟ εκλέγεται ο Ανδρέας Αποστόλου και από το ΕΛΑΜ ο Σωτήρης Ιωάννου.

Πάφος

Στην επαρχία Πάφου, ο ΔΗΣΥ εκλέγει τον Χαράλαμπο Πάζαρο και τη Νικολέττα Κωνσταντίνου.

Από το ΑΚΕΛ αναδεικνύεται βουλευτής ο Βαλεντίνος Φακοντής, από το ΔΗΚΟ ο Χρύσανθος Σαββίδης και από την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος.

Κερύνεια

Στην επαρχία Κερύνειας εκλέγονται η Αναστασία Χάσικου με το ΑΚΕΛ, ο Δήμος Γεωργιάδης με τον ΔΗΣΥ και ο Αδάμος Ασπρής με το ΔΗΚΟ.

Μαρωνίτες

Όσον αφορά τη θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών, νέος αντιπρόσωπος στη Βουλή εκλέγεται ο Πέτρος Νακούζης, ο οποίος επικράτησε του Μάριου Μαυρίδη.