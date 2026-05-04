ΗΠΑ: «Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει εμπορικά πλοία - Καταστράφηκαν έξι ιρανικά σκάφη»

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ιράν επιχείρησε, χωρίς επιτυχία, να παρεμποδίσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, ανοίγοντας πυρ κατά εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να παρέμβουν στη διέλευση πλοίων.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα πρέπει να παραμείνουν «σε απόσταση» από τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση επιβολής θαλάσσιου αποκλεισμού κατά του Ιράν «υπερβαίνει τις προσδοκίες».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι έχει στοχοποιήσει τόσο εμπορικά πλοία όσο και αμερικανικά πολεμικά με πυραύλους cruise.

Πηγή: skai.gr