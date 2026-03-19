Εκτοξεύτηκαν έως 35% οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν έως και κατά 35% την Πέμπτη, καθώς νέες επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κύριας εγκατάστασης φυσικού αερίου του Κατάρ.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, αυξήθηκε στα 74 ευρώ, πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του.

Δύο κύματα ιρανικών επιθέσεων προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στο Ras Laffan στο Κατάρ, τον μεγαλύτερο κόμβο υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ