Σοκ στην Τουρκία: Λεωφορείο έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο – Οκτώ νεκροί, ανάμεσα τους και βρέφος εννέα μηνών

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Ντενιζλί της Τουρκίας, όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Αττάλεια προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 33 ακόμη.

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Σαραϊκιόι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε στα στηθαία ασφαλείας. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στο όχημα.

Βρέφος εννέα μηνών ανάμεσα στα θύματα

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα, αστυνομικοί και διασώστες. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του λεωφορείου και επτά επιβάτες είχαν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα βρέφος μόλις εννέα μηνών.

Denizli Sarayköy'de İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı.



Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandıpic.twitter.com/6wyMQyNcoH — Wire (@wire_tr) May 31, 2026

Οι 33 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, 17 άτομα έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ 16 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η κατάσταση τριών τραυματιών, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, παραμένει κρίσιμη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα