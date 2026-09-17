Παρατείνεται η μείωση των 8,33 σεντ στα καύσιμα μέχρι τέλη Νοεμβρίου – Ομόφωνο «ναι» της Βουλής

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα το κυβερνητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα ως επείγον, για παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η προηγούμενη μείωση λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου, με τη νέα ρύθμιση να τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η ρύθμιση αφορά ελάφρυνση 8,33 σεντ το λίτρο τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Πρόσθεσε ότι θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές ενέργειας στη διεθνή αγορά, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να παρατείνει τη μείωση και μετά τις 30 Νοεμβρίου. Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε επίσης ότι το ΔΗΚΟ χαιρετίζει την παράταση, σημειώνοντας ότι η Κύπρος εφαρμόζει το χαμηλότερο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, προς όφελος των νοικοκυριών.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης ανέφερε ότι η παράταση των μειωμένων συντελεστών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αποτελεί «κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση», την οποία το κόμμα χαιρετίζει και θα υπερψηφίσει. Σημείωσε ότι συνεχίζεται η πίεση λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, του πληθωρισμού και της ανόδου των επιτοκίων, ενώ ανέφερε ότι θέση του κόμματος είναι πως η μείωση θα πρέπει να καταστεί μόνιμη, καθώς, όπως είπε, οι τιμές στην Κύπρο παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, ο κ. Λαούρης πρότεινε τον τερματισμό της επιβολής ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, χαρακτηρίζοντάς το «φορολογία πάνω στη φορολογία». Πρότεινε επίσης να παραμείνει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην τιμή του ηλεκτρισμού στο 5% και να μην επιβάλλεται ΦΠΑ στο τέλος για τις εκπομπές ρύπων.

Ο επικεφαλής του Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το κόμμα θα υπερψηφίσει τη μείωση, η οποία, όπως είπε, επιβάλλεται λόγω της αύξησης των τιμών. Όπως είπε από τον Ιούνιου υπήρξε αύξηση στην τιμή των καυσίμων, καθώς και αύξηση κατά 2,5 σεντ το λίτρο για τη βενζίνη και 5 σεντ για το πετρέλαιο κίνησης στη φορολογία που εισπράττει η Κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι πριν από την έναρξη του πολέμου η τιμή του ήταν περίπου €950 τον τόνο, ενώ σήμερα ανέρχεται σε €1.500 τον τόνο, ζητώντας από το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει και τη φορολογία που επιβάλλεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στην ένταξη της Κύπρου, από τον Ιανουάριο του 2028, στο ευρωπαϊκό σύστημα για τους ρύπους στις μεταφορές, τονίζοντας την ανάγκη για λήψη μέτρων.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος ανέφερε ότι το κόμμα είχε ζητήσει την επέκταση του μέτρου μέχρι το τέλος του έτους, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για την παράτασή του μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Όπως είπε, το μέτρο θα συμβάλει στην άμβλυνση του δυσβάστακτου κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, όπως εξαιρέσεις από πράσινες φορολογίες, λαμβάνοντας υπόψη, όπως ανέφερε, ότι στα κατεχόμενα εκπέμπονται ρύποι τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ελέγξει, με αποτέλεσμα το σχετικό κόστος να επιβαρύνει τους πολίτες μόνο στις ελεύθερες περιοχές.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι η επέκταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είναι ορθή, αλλά δεν είναι αρκετή, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ καταθέτει εδώ και καιρό προτάσεις για ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων και άλλων προϊόντων.

Όπως είπε, ενόψει της χειμερινής περιόδου, η μείωση θα πρέπει να επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέφερε το θέμα της «διπλής φορολογίας» στα καύσιμα, με την επιβολή ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε θα έπρεπε ήδη η Κυβέρνηση να απευθυνθεί εκεί που πρέπει για να καταργηθεί η επιβολή ΦΠΑ επί του φόρου. Αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος, σημείωσε ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει σε αυξημένα κρατικά έσοδα κάτι που εξομαλύνει το όποιο κόστος. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει την παράταση, αναμένοντας παράλληλα από την Κυβέρνηση μέτρα στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης για την ακρίβεια.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι η συζήτηση για το κόστος των καυσίμων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες, σημειώνοντας ότι, ως εκ τούτου, οι πολίτες είναι περισσότερο εξαρτημένοι από τα ιδιωτικά οχήματα.

Αναφερόμενος στις αιτίες των αυξήσεων, απέδωσε ευθύνες στην πολιτική των ΗΠΑ. Μίλησε για είναι η τυχοδιωκτική πολιτική από πλευράς ενός «ακροδεξιού, απρόβλεπτου Προέδρου στις ΗΠΑ» που ξεκίνησε έναν παράνομο πόλεμο. Ανέφερε επίσης ότι η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία των κομμάτων δεν έχουν ζητήσει, όπως είπε, τον τερματισμό του πολέμου, επικρίνοντας τη στάση αυτή ως «υποτακτική στο όνομα του ότι ανήκουμε στη Δύση».

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου ανέφερε ότι ούτε ο ΔΗΣΥ ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα είναι, κατά την άποψή της, «συνένοχοι με τον Τραμπ», σημειώνοντας ότι το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο και ότι υπάρχουν ευθύνες και από την άλλη πλευρά.

Η κ. Ορφανίδου είπε ότι ο ΔΗΣΥ θα υπερψηφίσει την παράταση, καθώς ήταν και δική του εισήγηση η επέκταση των μέτρων. Αναφερόμενη στον πληθωρισμό, είπε ότι ανέρχεται στο 5,2% τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού έχουν σοβαρές συνέπειες για τα νοικοκυριά.

Χαρακτήρισε θετικά τα έκτακτα μέτρα, αλλά τόνισε την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο, ολιστικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στα ενεργειακά ζητήματα, στην ηλεκτροκίνηση και στην αποθήκευση ενέργειας, ενόψει και της ένταξης των οδικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας ρύπων από το 2028.

Σε δευτερολογία της, η κ. Ερωτοκρίτου απέρριψε τη θέση περί διπλής φορολογίας στα καύσιμα, εξηγώντας ότι, στη βάση ευρωπαϊκής οδηγίας που είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη, η φορολογητέα βάση για την επιβολή του ΦΠΑ περιλαμβάνει τέλη, δασμούς και φόρους. Όπως είπε, εάν αποφασιστεί εξαίρεση της φορολογίας των καυσίμων, «να το κάνουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι για τις επιπτώσεις».

Κάλεσε ακόμα τους βουλευτές να απαντήσουν ποια Κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα κίνησης, για να προσθέσει: «Καμία, μόνο η σημερινή». Τόνισε παράλληλα ότι πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία στο σημείο που επιτρέπουν οι δυνατότητές του κράτους.

Η κ. Ορφανίδου, ανέφερε ότι τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους και η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα ξεκίνησαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η κ. Ερωτοκρίτου απάντησε ότι πράγματι υπήρξε μείωση για κάποιους μήνες μετά από διαδοχικές κρίσεις και από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, προσθέτοντας ότι το ΔΗΚΟ «χαιρετίζει και λέει ότι ήταν σωστό», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθούν και περαιτέρω μειώσεις αν χρειαστεί από την παρούσα Κυβέρνηση.

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι είναι γεγονός πως υπήρξαν κρίσεις και στο παρελθόν και κοινωνική πίεση για μείωση της φορολογίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο «πόσα έδωσαν», αλλά και «πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια εισέπραξε το κράτος συνολικά από την ακρίβεια», η οποία, όπως είπε, πολλαπλασίασε τα κρατικά έσοδα και δημιούργησε πλεονάσματα. Υποστήριξε ότι ελάχιστο μέρος αυτών έχει επιστραφεί στην κοινωνία.

Ο κ. Πασιουρτίδης εξέφρασε την ενόχλησή του για την εικόνα, όπως είπε, ότι «ο κόσμος πρέπει να σας πει ευχαριστώ», διερωτώμενος ποιος είναι ο σκοπός των πλεονασμάτων. Όπως ανέφερε, τα πλεονάσματα δεν πρέπει απλώς να συσσωρεύονται, αλλά να αξιοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη, καθώς είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει ότι σε κρίσιμες στιγμές θα παρέχει στους πολίτες του στήριξη.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η κ. Ερωτοκρίτου συμφώνησε ότι, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η κοινωνία πρέπει να στηρίζεται όταν το έχει ανάγκη, σημειώνοντας ωστόσο ότι προϋπόθεση είναι να τα έχει και συνετά να τα διαχειρίζεται για να υποστηρίξεις την κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ