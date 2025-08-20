Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με μικρή πτώση συνεχίζει τη διαπραγμάτευση το ΧΑΚ την Τετάρτη

Η αξία των συναλλαγών ήταν 251.202,53 ευρώ.

Μικρή πτώση σημειώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη. Στις 12:48μμ ο Γενικός του Δείκτης ήταν στις 290,28 μονάδες, με ζημιές 0,21%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφωνόταν στις 176,15 μονάδες, με πτώση 0,22%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά και τα Ξενοδοχεία κατέγραφαν επίσης πτώση, με ζημιές 0,37% και 3,05% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραφε οριακά κέρδη 0,01%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες δεν παρουσίαζαν μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο 89.904,20 ευρώ (πτώση 0,53%), η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 41.221,58 ευρώ (χωρίς μεταβολή), η μετοχή της ΚΕΟ με 34.090,30 ευρώ (άνοδος 4,32%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 33.068,70 ευρώ (άνοδος 0,68%) και της Logicom με 26.639,04 ευρώ (άνοδος 0,50%).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 4 κινούνταν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 ήταν χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός συναλλαγών ανερχόταν εκείνη την ώρα σε 86.

Πηγή: ΚΥΠΕ

