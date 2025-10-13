Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 173,24 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,48%.

Κέρδη κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην πρώτη συνεδρίαση της βδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 285,52 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη σε ποσοστό 0,49%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €603.869,91.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 173,24 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,48%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη 0,88% κατέγραψε η Κύρια Αγορά. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε απώλειες 0,24%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες και τα Ξενοδοχεία δεν σημείωσαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €432.611,56 (τιμή κλεισίματος €8,10 – άνοδος 2,02%), της Demetra Holdings με €77.594,54 (τιμή κλεισίματος €1,675 – χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικός με €44.832,82 (τιμή κλεισίματος €4,26 - πτώση 0,47%), της Logicom με €22.610,70 (τιμή κλεισίματος €3,98 – χωρίς μεταβολή) και της Petrolina Holdings με €5.878 (τιμή κλεισίματος €1,13 – πτώση 1,74%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 134.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα