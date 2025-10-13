Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Κέρδη κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην πρώτη συνεδρίαση της βδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 285,52 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη σε ποσοστό 0,49%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €603.869,91.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 173,24 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,48%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη 0,88% κατέγραψε η Κύρια Αγορά. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε απώλειες 0,24%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες και τα Ξενοδοχεία δεν σημείωσαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €432.611,56 (τιμή κλεισίματος €8,10 – άνοδος 2,02%), της Demetra Holdings με €77.594,54 (τιμή κλεισίματος €1,675 – χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικός με €44.832,82 (τιμή κλεισίματος €4,26 - πτώση 0,47%), της Logicom με €22.610,70 (τιμή κλεισίματος €3,98 – χωρίς μεταβολή) και της Petrolina Holdings με €5.878 (τιμή κλεισίματος €1,13 – πτώση 1,74%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 134.

Πηγή: ΚΥΠΕ