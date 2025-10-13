Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου - Τι αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ

Πρόκειται για μία ειδική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Σαρκοζί, ο οποίος υπήρξε Πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κύκλους της γαλλικής δικαιοσύνης.

Ο Σαρκοζί προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία της φυλάκισης του, αλλά δεν προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «Υγεία», εντός του Παρισιού. Πρόκειται για  φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Αμέσως μετά την φυλάκιση του ο  Σαρκοζί έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής με ειδικό βραχιολάκι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

