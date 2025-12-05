Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Λεμεσό - Κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω ισχυρών ανέμων

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην επαρχία Λεμεσού, μεταξύ των κοινοτήτων Δορά και Γεροβάσας, έχει πλέον περιοριστεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μετά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας, τα οχήματα και το προσωπικό του Τμήματος Δασών αποδεσμεύτηκαν από την επιχείρηση.

Ωστόσο, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τελική κατάσβεση και αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων, καθώς εξακολουθούν να πνέουν δυνατοί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Η καμένη έκταση υπολογίζεται στα πέντε εκτάρια, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την πλήρη κατάσβεση και τη σταθεροποίηση της κατάστασης.