Αννίτα Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία – Στήριξη σε νοικοκυριά, φοιτητές και ευάλωτους» (βίντεο)

Ενόψει της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, παρουσίασε τις θέσεις και τις τροπολογίες του κόμματος της για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τονίζοντας την ανάγκη στοχευμένης στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και διασφάλισης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Προτεραιότητά μας τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα»

«Βασικοί μας στόχοι είναι η ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές και η διατήρηση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος», δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, παρουσιάζοντας το πλαίσιο των προτεινόμενων αλλαγών.

Σύμφωνα με την ίδια, οι προτάσεις του κόμματος στοχεύουν στη δημιουργία ενός «δικαιότερου και πιο λειτουργικού φορολογικού συστήματος».

Τροπολογίες με φοροελαφρύνσεις

Οι προτάσεις του ΔΗΣΥ περιλαμβάνουν:

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος,

Αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες, με όφελος για τα στρώματα του 20% και 25%,

Αύξηση έκπτωσης για τέκνα και φοιτητές,

Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων,

Κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου,

Μείωση φόρου κεφαλαιουχικών κερδών,

Απλοποίηση και διευκρίνιση διατάξεων που μπορεί να δημιουργούν αμφισβητήσεις.

Οι τροπολογίες θα συνοδευτούν από πλήρη κοστολόγηση εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

«Καμία νέα φορολογία – Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό περιθώριο»

Η κα Δημητρίου ξεκαθάρισε τη στάση του κόμματος για τη διαδικασία στη Βουλή.

«Θα καταψηφίσουμε τροπολογίες που εκφεύγουν του δημοσιονομικού περιθωρίου και δεν θα ψηφίσουμε καμία νέα φορολογία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να στηρίξει μέτρα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας.

Έμφαση σε ευάλωτους, φοιτητές και οικογένειες

Στις δικές του προτάσεις, ο ΔΗΣΥ περιλαμβάνει, όπως τόνισε η πρόεδρος του κόμματος, την «απαίτηση προς την κυβέρνηση» για:

Αύξηση επιδόματος τέκνου,

Αύξηση φοιτητικής χορηγίας,

Στήριξη συνταξιούχων,

Ενίσχυση ατόμων με αναπηρίες,

Ενίσχυση άλλων ευάλωτων ομάδων, με έμφαση στα χαμηλά εισοδήματα.

«Η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στην ψηφιοποίηση»

Παράλληλα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ώστε να περιοριστούν δαπάνες και προσλήψεις.

«Καλούμε και σήμερα την κυβέρνηση να επενδύσει περισσότερα στην ψηφιοποίηση για να συγκρατήσει τις προσλήψεις και τις ανελαστικές δαπάνες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν περαιτέρω περιθώρια στήριξης της οικονομίας και των συμπολιτών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τις θέσεις αυτές, ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο της συζήτησης για μια φορολογική μεταρρύθμιση που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες χωρίς να διακινδυνεύει τη δημοσιονομική πειθαρχία.