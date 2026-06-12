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Επεισόδια στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό

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Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 στην Πόλη του Μεξικού, στις 11 Ιουνίου.

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