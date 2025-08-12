Διαμαρτυρία ανθρώπων κατά της εντολής Τραμπ για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Άνθρωποι διαμαρτύρονται για την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ομοσπονδιοποιήσει την αστυνομική δύναμη της Ουάσινγκτον, καθώς και να αναπτύξει 800 μέλη της Εθνοφρουράς, στο Dupont Circle στην Ουάσινγκτον, DC, ΗΠΑ, 11 Αυγούστου 2025.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον είναι εκτός ελέγχου, παρόλο που η βίαιη εγκληματικότητα στην περιφέρεια βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

EPA/JIM LO SCALZO