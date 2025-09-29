Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το κυβερνητικό πρόγραμμα θρεπτικών γευμάτων συνεχίζεται εν μέσω τροφικής δηλητηρίασης στην Ινδονησία

Το πρόγραμμα δωρεάν θρεπτικών γευμάτων της κυβέρνησης συνεχίζεται παρά τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης που αναφέρθηκαν σε ορισμένα μέρη της χώρας.

Το πρόγραμμα δωρεάν θρεπτικών γευμάτων της κυβέρνησης συνεχίζεται παρά τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης που αναφέρθηκαν σε ορισμένα μέρη της χώρας.

Η Εθνική Υπηρεσία Διατροφής (BGN) της Ινδονησίας δήλωσε ότι καταγράφηκαν 4.711 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με σχολικά γεύματα μεταξύ Ιανουαρίου και 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα περισσότερα από αυτά στο νησί της Ιάβας.

