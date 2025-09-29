Πριν τα τέλη Νοεμβρίου το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ - Εκτός κούρσας ο Κώστα

Το ΑΚΕΛ επιταχύνει τις διεργασίες ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026, με στόχο την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου της συμμαχίας «ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία» πριν τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν το Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) του κόμματος. Στην ΚΕ συζητήθηκε η στρατηγική, οι στόχοι και οι προτεραιότητες ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Στο οργανωτικό σκέλος, οι επαρχιακοί οργανωτικοί γραμματείς δεν θα είναι υποψήφιοι, μια απόφαση που διευκολύνει τον ρόλο τους ως επιτελείων της προεκλογικής εκστρατείας σε κάθε επαρχία και ανοίγει χώρο για ευρύτερη ανανέωση προσώπων στο ψηφοδέλτιο. Το κόμμα επιδιώκει συμμετοχικές διαδικασίες μελών και φίλων για την κατάθεση προτάσεων υποψηφίων, ενισχύοντας τη νομιμοποίηση των επιλογών και την κινητοποίηση της κομματικής βάσης. Η καταληκτική επιδίωξη για ολοκλήρωση πριν τα τέλη Νοεμβρίου λειτουργεί ως σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ώστε να αφιερωθεί ο Δεκέμβριος στην επικοινωνιακή ανάπτυξη της καμπάνιας.

«Στόχος του κόμματος είναι η ενίσχυση της εκλογικής δύναμης του ΑΚΕΛ, ώστε οι εργαζόμενοι και η μεσαία τάξη του τόπου να έχουν μέσα στη Βουλή μια ισχυρή δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων τους, μια στιβαρή και μαχητική δύναμη αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τα κομματικά στηρίγματά της», τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Τα πρόσωπα

Η Κεντρική Επιτροπή μετά από μυστική ψηφοφορία αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Γιώργο Λουκαΐδη και το μέλος του ΠΓ, Άριστο Δαμιανού. Ο βουλευτής, μέλος του ΠΓ, Άντρος Καυκαλιάς εξέφρασε την επιθυμία να μην συνεχίσει στη Βουλή αλλά να συνεχίσει τη δράση του από άλλα καθήκοντα. Η ΚΕ συζήτησε και κατά πόσο εμπίπτουν στην έννοια του πολιτικού πυρήνα βουλευτές του κόμματος που δεν είναι μέλη του ΠΓ ή της ΚΕ και ομόφωνα έκρινε ότι δεν εμπίπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΚΕΛ εδώ και χρόνια εφαρμόζει όριο τριών θητειών για τους βουλευτές του, το οποίο θα περιοριστεί σε δύο θητείες από την επόμενη πενταετία.

Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν τοπικές συνελεύσεις σε όλη την Κύπρο όπου τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος θα μπορούν να καταθέσουν εισηγήσεις για υποψηφιότητες και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογικές συνδιασκέψεις σε κάθε επαρχία που θα καταρτίσουν τα ψηφοδέλτια.

«Πριν τα τέλη Νοεμβρίου, το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία θα είναι πλήρως διαμορφωμένο. Πυξίδα και στόχος μας είναι το ψηφοδέλτιό μας να εκφράζει το κόμμα, το λαϊκό κίνημα και την ευρύτερη Αριστερά και ταυτόχρονα, να αποτελεί την επιλογή για ολόκληρο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παραπονούμενος ο Κώστα

Άδικη χαρακτήρισε ο βουλευτής Λεμεσού Κώστας Κώστα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για εξαιρέσεις από το όριο θητειών μόνο για τους βουλευτές Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού. Ο κ. Κώστα αποκλείστηκε από τη διαδικασία επειδή δεν είναι μέλος συλλογικού οργάνου (Πολιτικό Γραφείο, Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή) και άρα δεν ανήκει στον πολιτικό πυρήνα, σύμφωνα με την ερμηνεία του Καταστατικού από την ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο βουλευτής Λεμεσού ανέφερε ότι «η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, με έχει απογοητεύσει φοβερά».

«Εξακολουθώ να πιστεύω», πρόσθεσε, «ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του κόμματος, πουθενά δεν αναφέρουν ότι ως κομματικό μέλος και μέλος Επαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να είμαι και μέλος ανώτερου καθοδηγητικού σώματος για να εμπίπτω στις εξαιρέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κώστα ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αλλά παραιτήθηκε το 2023 διότι διαφώνησε με τους χειρισμούς του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.