Δεν θα δεχθεί ποτέ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά, είπε ο Τατάρ

Δεν θα δεχθεί ποτέ συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, δήλωσε κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, παραδεχόμενος ότι υπήρξε ένταση στην τριμερή συνάντηση, αλλά όχι εξ’ υπαιτιότητάς του, όπως υποστήριξε.

Μιλώντας για έκτη φορά από τη μετάβασή του στην Νέα Υόρκη και την συνάντησή του με τον ΓΓ τα ξημερώματα του Σαββάτου – ώρα Κύπρου- ο κ Τατάρ, σε διάσκεψη Τύπου χθες στις 8.30 το βράδυ, στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, είπε ότι εξήγησε πως «μια νέα πορεία έχει ξεκινήσει», «υπάρχει αλλαγή παραδείγματος», «το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει κλείσει», κόκκινη γραμμή είναι οι εγγυήσεις της Τουρκίας και η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί και ότι έκανε το καθήκον του και γύρισε πίσω.

Προέβη δε και σε εκτίμηση του τι θα γίνει στην επόμενη άτυπη πενταμερή (πριν την Πρωτοχρονιά), στην οποία πιστεύει ότι θα είναι παρών.

Στην αρχή των δηλώσεών του έκανε αναφορά στην ομιλία Ερντογάν την περασμένη Τρίτη στην ΓΣ του ΟΗΕ και την έκκληση και πάλι για αναγνώριση του ψευδοκράτους, για άδικα «εμπάργκο» που πρέπει να αρθούν, πως διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν με την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος και ότι οι Τ/κ δεν θα υποβιβαστούν σε μειονότητα. Κάτι, είπε, που και ο ίδιος λέει τα τελευταία χρόνια, ότι «το δεφτέρι της ομοσπονδίας έκλεισε και η Τουρκία θα υποστηρίξει πλέον την πολιτική δύο κρατών».

Τόσο στη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ανέφερε, όσο και στην τριμερή με την παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, είπε ότι αυτά πλέον είναι απαραίτητα βήματα γι’ αυτούς. «Αν και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης επιμείνει να συνεχίσουμε από εκεί που μείνανε στο Κραν Μοντάνα το 2017, δεν θα το δεχτούμε ποτέ αυτό, επειδή έχει ξεκινήσει μια νέα πορεία. Με την υποστήριξη της εγγυήτριας δύναμης και μητέρας πατρίδας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία με κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς. Με άλλα λόγια, με λύση δύο κρατών».

Στις συναντήσεις, είπε, δήλωσε ότι για μια δίκαιη, διαρκή, βιώσιμη συμφωνία, θα γίνει αποδεκτή μια συνεργασία των «δύο κρατών» και ως εκ τούτου, «το μέλλον της Κύπρου θα διαμορφωθεί ουσιαστικά από τη συνεργασία αυτών των δύο κρατών».

Η NAVTEX

Ο κ. Τατάρ μίλησε για «προκλητική έκδοση» NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας και πως ένα νορβηγικό πλοίο διεξάγει τώρα έρευνες σε τεμάχια στον «νότο», στα οποία «έχουμε δικαιώματα τόσο η Τουρκία όσο και εμείς. Αντιδρούμε σε αυτό. Επομένως, σε μια περιοχή όπου αναπτύσσεται αυτή η αντίληψη, το κράτος της τδβκ είναι φυσικά ο εγγυητής κάθε είδους ειρήνης, ηρεμίας και ασφάλειας για τους Τουρκοκύπριους και είναι πολύτιμο για εμάς».

Υποστήριξε επίσης ότι οποιαδήποτε λύση απαιτεί «σχέσεις μεταξύ κρατών και η εγγύηση της Τουρκίας και η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Αυτή είναι, στην πραγματικότητα, η κόκκινη γραμμή μας». Επανέλαβε δε ότι η πολιτική των δύο κρατών θα πρέπει να περάσει πλέον και από τη «βουλή»

Ένταση στην τριμερή

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ένταση στην τριμερή συνάντηση, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι επειδή (η ΚΔ) είναι αναγνωρισμένο κράτος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσπαθεί να ορίσει ο ίδιος την ατζέντα, λέγοντας με κάθε ευκαιρία «να συνεχίσουμε από το Κραν Μοντάνα».

Ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναφορά στη δήλωση του ΓΓ των ΗΕ.

«Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί μια διαδικασία. Θα στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη εδώ μετά τις 19 Οκτωβρίου, θα διεξάγει έρευνα και θα συναντηθούμε ξανά πριν από την Πρωτοχρονιά σε διευρυμένη σύνθεση 5+1. Η εκτίμησή μου, και της τουρκικής πλευράς, είναι ότι σε αυτή τη συνάντηση, με τη συνεργασία των δύο κρατών μας, θα συζητήσουμε μια σειρά από θέματα για διάφορα ζητήματα και θα διαμορφώσουμε από κοινού εξελίξεις που θα ωφελήσουν και τους δύο λαούς», είπε.

Αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνέχισε ο κ. Τατάρ, επιμένει στο να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, τότε ο ίδιος του λέει: «Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις μόνος σου. Υπάρχουν δύο ουσιώδη στοιχεία (‘παίκτες’) στην Κύπρο: οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι. Αν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα μπούμε σε μια διαδικασία».

Ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς είναι κεντρικός άξονας της πολιτικής του κι αυτό είναι μια «αλλαγή παραδείγματος» στην τουρκική πολιτική και στην τουρκοκυπριακή προσέγγιση στην Κύπρο. «Το έχουμε επισημάνει αυτό με συνέπεια σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις και ο Γενικός Γραμματέας το σέβεται. Όταν δει κάποιος τις πρακτικές του ΟΗΕ, για να επιτευχθεί μια συμφωνία, πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη, αμοιβαία αποδεκτή και με την ελεύθερη έγκριση όλων. Δεν μπορείτε να μου επιβάλλετε κανένα μοντέλο με τη βία. Αυτή είναι η θέση μας και θα τη διατηρήσουμε».

Δεν θα δεχθεί ποτέ μια προσέγγιση όπως του Προέδρου Χριστοδουλίδη που «θα μας ανάγκαζε σε συνομιλίες για την ομοσπονδία από το σημείο που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα. Φυσικά, ο ΟΗΕ παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση. Εκεί υπήρξε κάποια ένταση», είπε.

Μίλησε, συνέχισε, ευγενικά και γυρνώντας στον ΓΓ του επεσήμανε ότι εδώ και δύο χρόνια καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Ήταν 20 άτομα, ανέφερε, στην (άτυπη πενταμερή) συνάντηση (του περασμένου Ιουλίου), ο ίδιος, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ο Βρετανός Υπουργός και η ομάδα των ΗΕ, και κατέβαλαν προσπάθεια ν’ ανοίξουν νέα σημεία διέλευσης. Όμως, ισχυρίστηκε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ακολουθεί μια πολιτική που δεν στοχεύει στη δημιουργία καλύτερης ατμόσφαιρας, αλλά στην επιδείνωση της κατάστασης, με συλλήψεις, υπονόμευση της οικονομίας των Τ/κ, παρεμπόδιση ακόμη και της πώλησης και εξαγωγής του χαλουμιού, της ροής φοιτητών στα «πανεπιστήμια» και τα όσα έκανε για τα οδοφράγματα.

«Είπα ότι δυσκολεύομαι να το καταλάβω αυτό και καταγράφηκε. Φυσικά, δεν του άρεσε. Κι επειδή δεν του άρεσε, ήταν επιθετικός. Δεν μίλησα εγώ επιθετικά. Ανέφερα τα γεγονότα. Αυτή είναι η κατάσταση. Του είπα όμως ότι παρόλα αυτά θα διατηρήσουμε την καλή μας θέληση και θα θέσουμε στο τραπέζι οτιδήποτε θα ωφελήσει τον τουρκοκυπριακό λαό. Καινοτομίες, έργα ή θέματα που θα ωφελήσουν την τουρκοκυπριακή πλευρά - περιβαλλοντικά ζητήματα, ηλεκτρικό ρεύμα, ενέργεια, καλώδια - πολλά ζητήματα θα μπορούσαν να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Στο τέλος, αυτά θα ωφελήσουν και τους Ελληνοκύπριους», υποστήριξε, επίσης.

Επομένως, συνέχισε ο κ Τατάρ, «δεν υπάρχει λόγος για εγωισμό. Δεν υπάρχει λόγος να κλιμακώνουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η κατάσταση υπάρχει στην Κύπρο από το 1963, εδώ και 62 χρόνια, και οι Τουρκοκύπριοι είναι θύματα. Οι Τουρκοκύπριοι είναι θύματα όχι μετά το 1974, αλλά από το 1963», ισχυρίστηκε.

Ο Ερσίν Τατάρ συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη γνώμη του η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην ΓΣ του ΟΗΕ ήταν «πολύ επιθετική. Αποκάλεσε την Τουρκία κατακτητή και υπαινίχθηκε ότι το Κυπριακό ξεκίνησε μετά το 1974. Ωστόσο, το Κυπριακό χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960. Οπότε δήλωσα επίσης εκεί (στην τριμερή συνάντηση) ότι η ομιλία του στη ΓΣ, η οποία απέχει πολύ από την αλήθεια και βασιζόταν, κατά τη γνώμη μου, σε μια πολύ λανθασμένη αντίληψη πρέπει να καταδικαστεί ριζικά. Ως εκ τούτου, εκπληρώσαμε το καθήκον μας και επιστρέψαμε στη χώρα», κατέληξε.