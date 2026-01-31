«ABOLISH ICE»: Διαδηλωτές άλλαξαν την πινακίδα διασταύρωσης στο Σαν Φρανσίσκο

Διαδηλωτές αλλάζουν την πινακίδα της διασταύρωσης σε μια συγκέντρωση κατά του ICE κατά τη διάρκεια μιας πανεθνικής γενικής απεργίας στο Πάρκο Mission Dolores στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 30 Ιανουαρίου 2026. Η πανεθνική γενική απεργία, που κηρύχθηκε με συνθήματα όπως «καμία δουλειά, κανένα σχολείο, κανένα ψώνιο», καθώς ακτιβιστές επιδιώκουν να επιστήσουν την προσοχή στις τακτικές επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση, μετά τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης στη Μινεάπολη που οδήγησαν στους θανατηφόρους πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι. EPA/JOHN G. MABANGLO

