Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Φωτογραφίες

Φυσική πισινούλα της Γεροσκήπου, ένα δώρο του κυματισμού που απόλαυσαν τα παιδιά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, η φύση έχει δημιουργήσει ένα μικρό θαύμα, μια φυσική πισινούλα που σχηματίστηκε το τελευταίο διάστημα από τον συνεχή κυματισμό της θάλασσας.

Τα κύματα, χτυπώντας αδιάκοπα τους βράχους, σμίλεψαν την ακτογραμμή και διαμόρφωσαν μια φυσική κοιλότητα, η οποία γεμίζει με καθαρό θαλασσινό νερό.

Η φυσική αυτή «πισινούλα» λειτουργεί σαν μια μικρή προστατευμένη λεκάνη, όπου το νερό ανανεώνεται διαρκώς από τη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει πιο ήρεμο σε σχέση με τον ανοιχτό κυματισμό.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ασφαλέστερος και πιο γαλήνιος χώρος για κολύμπι, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που η θάλασσα είναι ταραγμένη.

Χτες οι πιτσιρικάδες που επισκέφτηκαν την Δημοτική Παραλία της Γεροσκήπου απόλαυσαν μαζί με το χαρταετό και το κολύμπι.

Δεν πρόκειται για ανθρώπινη κατασκευή, αλλά για ένα φυσικό φαινόμενο που αναδεικνύει τη δύναμη και τη δημιουργικότητα της θάλασσας.

Η φυσική πισινούλα της Γεροσκήπου αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για την περιοχή, προσφέροντας στους μικρούς μια ξεχωριστή εμπειρία επαφής με τη φύση και υπενθυμίζοντας πως, συχνά, τα πιο όμορφα έργα είναι αυτά που δημιουργούνται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΙΔΙΑΓεροσκήπουΔήμος ΓεροσκήπουΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα