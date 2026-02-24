Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εργατικό ατύχημα με γεωργικό ελκυστήρα στην Τρεμιθούσα της Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εργατικό ατύχημα με γεωργικό ελκυστήρα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η ώρα 17:20 χτες λήφθηκε κλήση για εργατικό ατύχημα, στην κοινότητα Τρεμιθούσα της επαρχίας Πάφου.

Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με όχημα και ομάδα διάσωσης. Συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο αποπαγιδεύτηκε από ανατραπέν γεωργικό ελκυστήρα από περίοικους, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τα μέλη μας παρασχέθηκε βοήθεια στο πλήρωμα του Ασθενοφόρου για τοποθέτησή του στο Ασθενοφόρο Όχημα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία. Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ πρόκειται για Ε/κ ο οποίος μετά την μεταφορά του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων.

Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς σταθερή και εκτός κινδύνου. 

