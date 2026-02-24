Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενημερωτικά Webinars για τις φορολογικές αλλαγές νομικών προσώπων- Οδηγίες για συμμετοχή

Τα Webinars θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 4 Μαρτίου

Σε συνέχεια των ενημερωτικών παρουσιάσεων που διενεργήθηκαν για τις φορολογικές αλλαγές που αφορούν τα Φυσικά Πρόσωπα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, διοργανώνουν ενημερωτικά Webinars για παρουσίαση των αλλαγών που προκύπτουν από την Φορολογική Μεταρρύθμιση και επηρεάζουν τα Νομικά Πρόσωπα.

Για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων, τα Webinars θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο περιεχόμενο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom στις πιο κάτω ημερομηνίες:

  • Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρα 9.00-13.30.
  • Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 9.00-13.30.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/89946958927

Σημειώνεται ότι στην κάθε παρουσίαση μπορούν να συμμετάσχουν πέραν του ενός ατόμου από την κάθε επιχείρηση.

 

 

